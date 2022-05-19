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Правительство Эстонии одобрило присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

BNS
Правительство Эстонии одобрило присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
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Фото: Shutterstock

Правительство Эстонии в четверг на своем заседании одобрило проекты протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО и уполномочило посла Эстонии при НАТО подписать их.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что подписание протоколов в НАТО планируется в ближайшее время, после этого их должны еще одобрить парламенты всех стран, входящих в альянс.

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