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Выставлен на продажу отличный хутор с большим аутентичным домом, прудом и баней

rus.postimees.ee
Выставлен на продажу отличный хутор с большим аутентичным домом, прудом и баней
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Фото: KV.EE

Ухоженный хутор в Вильяндимаа с большим участком земли и баней по-черному с нетерпением ждет покупателя, передает Kodu.

Речь идет об основанном в 1901 году хуторе с 2,45 гектарами пахотной земли. 

Фото: KV.EE

Великолепный бревенчатый дом соединен с каменной ригой, которую благодаря правильной внутренней отделке можно использовать не только как гараж, но и для проведения различных мероприятий. Все постройки на участке, за исключением сарая, который в настоящее время используется как склад, в течение последних 15 лет подверглись капитальному ремонту.

Фото: KV.EE

На участке пять построек: главный дом с ригой, амбар, нуждающийся в золотых руках нового хозяина, погреб со сводчатым потолком, который стоит восстановить, баня по-черному с баней-бочкой на берегу пруда и каменный домик для барбекю.

Фото: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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