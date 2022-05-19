Ухоженный хутор в Вильяндимаа с большим участком земли и баней по-черному с нетерпением ждет покупателя, передает Kodu.
Выставлен на продажу отличный хутор с большим аутентичным домом, прудом и баней
Выставлен на продажу отличный хутор с большим аутентичным домом, прудом и баней
Речь идет об основанном в 1901 году хуторе с 2,45 гектарами пахотной земли.
Великолепный бревенчатый дом соединен с каменной ригой, которую благодаря правильной внутренней отделке можно использовать не только как гараж, но и для проведения различных мероприятий. Все постройки на участке, за исключением сарая, который в настоящее время используется как склад, в течение последних 15 лет подверглись капитальному ремонту.
На участке пять построек: главный дом с ригой, амбар, нуждающийся в золотых руках нового хозяина, погреб со сводчатым потолком, который стоит восстановить, баня по-черному с баней-бочкой на берегу пруда и каменный домик для барбекю.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.