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В расписание игр мужской сборной Эстонии по футболу добавился матч с Албанией

rus.postimees.ee
В расписание игр мужской сборной Эстонии по футболу добавился матч с Албанией
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Лига наций. матч Эстония - Грузия, сентябрь 2020.
Лига наций. матч Эстония - Грузия, сентябрь 2020. Фото: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Матч состоится 13 июня в Тиране, на стадионе Air Albania (Arena Kombëtare). Начало в 19.00 по эстонскому времени.

До этого Эстония играла с Албанией трижды, две игры закончились ничей и одна – победой соперника. В последний раз мы играли с \албанией в 2009 году на стадионе A. Le Coq Arena – тогда счет был 0:0. Албания занимает в турнирной таблице FIFA 66 место, в 2016 году сумела попасть в финал чемпионата Европы.

Как известно, в июне Эстонии предстоят две игры в рамках Лиги наций UEFA. 2 июня будет матч с Сан-Марино (стадион A. Le Coq Arena), 9 июля – игра с Мальтой (выезд на Мальту). Также 5 июня планируется сыграть еще один домашний матч.

Прямая трансляция всех игр будет вестись по Viaplay.

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