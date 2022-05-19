Матч состоится 13 июня в Тиране, на стадионе Air Albania (Arena Kombëtare). Начало в 19.00 по эстонскому времени.
В расписание игр мужской сборной Эстонии по футболу добавился матч с Албанией
В расписание игр мужской сборной Эстонии по футболу добавился матч с Албанией
До этого Эстония играла с Албанией трижды, две игры закончились ничей и одна – победой соперника. В последний раз мы играли с \албанией в 2009 году на стадионе A. Le Coq Arena – тогда счет был 0:0. Албания занимает в турнирной таблице FIFA 66 место, в 2016 году сумела попасть в финал чемпионата Европы.
Как известно, в июне Эстонии предстоят две игры в рамках Лиги наций UEFA. 2 июня будет матч с Сан-Марино (стадион A. Le Coq Arena), 9 июля – игра с Мальтой (выезд на Мальту). Также 5 июня планируется сыграть еще один домашний матч.
Прямая трансляция всех игр будет вестись по Viaplay.