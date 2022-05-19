В расписание игр мужской сборной Эстонии по футболу добавился матч с Албанией

До этого Эстония играла с Албанией трижды, две игры закончились ничей и одна – победой соперника. В последний раз мы играли с \албанией в 2009 году на стадионе A. Le Coq Arena – тогда счет был 0:0. Албания занимает в турнирной таблице FIFA 66 место, в 2016 году сумела попасть в финал чемпионата Европы.