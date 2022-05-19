Президент Карис на встрече с комиссаром Тиммермансом: Украине нужно продолжать помогать на всех уровнях

«Эта страшная агрессия против Украины заставила европейские страны действовать в общих интересах, вместе помогали Украине на всех возможных уровнях и многое было сделано для укрепления ее обороны. Эстония только что приняла дополнительный бюджет, который поможет быстро укрепить военную оборону, а также внутреннюю и энергетическую безопасность», — сказал глава государства.

На встрече также обсуждались вопросы энергетики и защиты окружающей среды. Президент Карис пояснил, что в условиях энергетического кризиса Эстонии необходимо всесторонне мыслить, развивать прибрежные ветряные и солнечные электростанции, а также думать о том, как использовать горючие сланцы наиболее экологичным способом, что неизбежно является одним из элементов обеспечения энергетическая безопасность на данный момент. «Украине также можно помочь модернизировать свою энергетическую экономику и сельское хозяйство, прежде чем она присоединится к Европейскому союзу. Таким образом, мы придадим сильный импульс стремлениям Украины к присоединению, хотя присоединение не может произойти сразу, это длительный процесс, для которого нет скоростных дорог», — подчеркнул Президент Карис.

На встрече признали, что значительная часть украинских беженцев уже очень хорошо адаптировалась как в Эстонии, так и во всей Европе. «Украинцы очень трудолюбивы, а украинские студенты прилежно изучают эстонский язык. Этому способствовали открытые сердца и умы европейцев», — добавил президент Карис.