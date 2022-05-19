Каллас: центристы должны проявить желание достигнуть договоренности по вопросу пособий

«Мы не чувствуем сейчас опоры, поскольку соглашение есть между центристами, социал-демократами и EKRE, – сказала Каллас. – На самом же деле, первыми должны высказаться как раз центристы, что у них есть желание найти решение в рамках правительственной коалиции. Вопрос в том и состоит – продолжит ли Центристская партия продавливать свой законопроект или все же будет искать консенсус в рамках коалиции, в рамках госбюджета. Однако сейчас такого желания нет», – сказала Каллас.

По словам Танеля Кийка, Центристская партия всегда ищет возможность заключить договоренности. «Самым разумным был бы сценарий, при котором мы нашли бы возможность повысить семейные пособия – и сохранить нынешнюю коалицию. Такое решение укрепило бы стабильность и обеспечило бы семьям большую безопасность», – подчеркнул Кийк.

Он добавил, что если члены коалиции сядут и совместно начнут искать решение, то обязательно его найдут. «У нас для этого есть желание», – заверил Кийк.

Каллас отметила, что будет честно, если кто-то, делая предложение, требующее постоянных серьезных расходов, предложил бы и источники покрытия. «В статье доходов у нас нет лишних 300 миллионов евро», – сказала Каллас, добавив, что решение ввести такую статью расходов означало бы повышение налогов.

«Разумно было бы, если бы Центристская партия отступилась бы от этого законопроекта и тогда мы в правительстве нашли бы решение. По-другому никак и невозможно найти общие точки соприкосновения, – сказала Каллас. – Пока что данный вопрос пытаются решить в срочном порядке и в понедельник хотят провести уже первое чтение этого законопроекта».