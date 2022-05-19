Победный счет открыла на проходящем в Элва чемпионате мира по спортивному боулингу Мирьям Лаанемяэ, набрав 561 балл. Результат Катерийн Сааре, которая играла во второй половине дня, составил 520 баллов.
На чемпионате мира по спортивному боулингу эстонцы установили два личных рекорда
Катерийн 19 лет, она живет в Элва. В боулинг она играет год. Однако этьа спортивная дисциплина подошла девушке настолько хорошо, что она быстро получила приглашение в сборную.
«Сильно нервничала, но стоит признать, что получилось хорошо», - сказала Катерийн Сааре. -
Вчерашний лучший индивидуальный результат показал 653 балла, но тренер сборной Кристьян Тамлак не считает это существенным показателем.
«Это наши первые годы, когда появились действительно серьезные тренировочные группы, и мы впервые вышли в полном составе молодежной сборной», — сказал он, добавив, что учитывая нервное напряжение первого чемпионата мира, это очень хороший результат. «Нужно учиться владеть собой на дорожке», — подчеркнул он.
Командным зачетом тренер очень доволенг. Поскольку тренировки молодежи в Эстонии, по его словам, еще находятся в зачаточном состоянии, не ставились слишком высокие цели. Тем не менее, установленную для себя границу в 3100 баллов в командном зачете превысили на 67 пунктов.
Не обошлось и без зарубежных сюрпризов. Новый мировой рекорд – 3650 баллов – установили немцы.