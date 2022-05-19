На чемпионате мира по спортивному боулингу эстонцы установили два личных рекорда

Катерийн 19 лет, она живет в Элва. В боулинг она играет год. Однако этьа спортивная дисциплина подошла девушке настолько хорошо, что она быстро получила приглашение в сборную.

«Сильно нервничала, но стоит признать, что получилось хорошо», - сказала Катерийн Сааре. -

Вчерашний лучший индивидуальный результат показал 653 балла, но тренер сборной Кристьян Тамлак не считает это существенным показателем.

«Это наши первые годы, когда появились действительно серьезные тренировочные группы, и мы впервые вышли в полном составе молодежной сборной», — сказал он, добавив, что учитывая нервное напряжение первого чемпионата мира, это очень хороший результат. «Нужно учиться владеть собой на дорожке», — подчеркнул он.

Командным зачетом тренер очень доволенг. Поскольку тренировки молодежи в Эстонии, по его словам, еще находятся в зачаточном состоянии, не ставились слишком высокие цели. Тем не менее, установленную для себя границу в 3100 баллов в командном зачете превысили на 67 пунктов.