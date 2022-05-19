«Неблагодарная тварь». Уехавшую в Канаду фигуристку Забияко захотели лишить гражданства России

«Она оказалась неблагодарной тварью, особенно в такой момент, когда Канада проводит враждебную политику в отношении России, как и другие страны НАТО. Никогда жалеть не надо таких предателей, надо лишить всех наград, вычеркнуть из всех спортивных летописей России и по-хорошему надо лишить гражданства, но у нас пока нет такого механизма в конституции, — сказал Малинкович.