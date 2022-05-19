Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович прокомментировал переход российской фигуристки Натальи Забияко в сборную Канады, сообщает news.ru. В интервью Metaratings.ru он назвал спортсмену «неблагодарной тварью и предательницей», а также выразил сожаление, что в России нет механизма, который позволил бы лишить Забияко гражданства страны.
«Неблагодарная тварь». Уехавшую в Канаду фигуристку Забияко захотели лишить гражданства России
«Она оказалась неблагодарной тварью, особенно в такой момент, когда Канада проводит враждебную политику в отношении России, как и другие страны НАТО. Никогда жалеть не надо таких предателей, надо лишить всех наград, вычеркнуть из всех спортивных летописей России и по-хорошему надо лишить гражданства, но у нас пока нет такого механизма в конституции, — сказал Малинкович.
С 2014 по 2020 год Забияко выступала в паре с Александром Энбертом. В 2018 году они заняли второе место в командном турнире Олимпийских игр. Также на счету пары бронза чемпионата мира и Европы. В 2020-м пара объявила о завершении спортивной карьеры из-за проблем со здоровьем у партнёра.
Накануне стало известно, что российская фигуристка решила возобновить карьеру и выступать за Канаду. Новым партнёром фигуристки станет Закари Дэйлман.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал спортсменку женщиной легкого поведения и предрёк ей алкогольную зависимость после вылета из сборной.