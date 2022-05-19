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Штрафы за лишний вес. Экс-игрок «Спартака» назвал методы Карпина издевательством

rus.postimees.ee
Штрафы за лишний вес. Экс-игрок «Спартака» назвал методы Карпина издевательством
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Валерий Карпин.
Валерий Карпин. Фото: Grigoriy Sisoev / Sputnik

Экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев рассказал, что Карпин уделял особое внимание питанию игроков и их жировой массе. По словам футболиста, при Карпине штрафовали за лишний вес. «Издевательство над организмом, <...> но уж как было, к взвешиваниям подходили строго», — сказал он, сообщает sportrbc.ru.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Павел Яковлев в интервью Sport24 рассказал о методах нынешнего тренера сборной России Валерия Карпина по сгонке веса у футболистов.

По его словам, Карпин в бытность тренером «Спартака» уделял особое внимание питанию игроков и их жировой массе. «Когда я только попал в «Спартак», вечером перед игрой мы пили в Тарасовке чай с трубочками со сгущенкой. Сумасшедшие, больше таких нигде не пробовал. Карпин эти чаепития убрал, как и вообще все сладкое. Стали измерять жировую, испанские специалисты по ней рекомендовали вес», — рассказал футболист.

Яковлев отметил, что у него изредка возникали проблемы с лишним весом, с которыми он очень быстро справлялся и обходился без штрафов.

«Кто и сколько был должен за лишний вес по итогам сбора, сообщала таблица в массажной комнате. Некоторые иностранцы приносили по 5–10 тысяч долларов штрафа. При этом в первые два дня сборов нам давали время привести себя в порядок», — отметил спортсмен.

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