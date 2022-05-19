Штрафы за лишний вес. Экс-игрок «Спартака» назвал методы Карпина издевательством

Бывший полузащитник московского «Спартака» Павел Яковлев в интервью Sport24 рассказал о методах нынешнего тренера сборной России Валерия Карпина по сгонке веса у футболистов.

По его словам, Карпин в бытность тренером «Спартака» уделял особое внимание питанию игроков и их жировой массе. «Когда я только попал в «Спартак», вечером перед игрой мы пили в Тарасовке чай с трубочками со сгущенкой. Сумасшедшие, больше таких нигде не пробовал. Карпин эти чаепития убрал, как и вообще все сладкое. Стали измерять жировую, испанские специалисты по ней рекомендовали вес», — рассказал футболист.

Яковлев отметил, что у него изредка возникали проблемы с лишним весом, с которыми он очень быстро справлялся и обходился без штрафов.