Экс-игрок «Спартака» Павел Яковлев рассказал, что Карпин уделял особое внимание питанию игроков и их жировой массе. По словам футболиста, при Карпине штрафовали за лишний вес. «Издевательство над организмом, <...> но уж как было, к взвешиваниям подходили строго», — сказал он, сообщает sportrbc.ru.
Штрафы за лишний вес. Экс-игрок «Спартака» назвал методы Карпина издевательством
Бывший полузащитник московского «Спартака» Павел Яковлев в интервью Sport24 рассказал о методах нынешнего тренера сборной России Валерия Карпина по сгонке веса у футболистов.
По его словам, Карпин в бытность тренером «Спартака» уделял особое внимание питанию игроков и их жировой массе. «Когда я только попал в «Спартак», вечером перед игрой мы пили в Тарасовке чай с трубочками со сгущенкой. Сумасшедшие, больше таких нигде не пробовал. Карпин эти чаепития убрал, как и вообще все сладкое. Стали измерять жировую, испанские специалисты по ней рекомендовали вес», — рассказал футболист.
Яковлев отметил, что у него изредка возникали проблемы с лишним весом, с которыми он очень быстро справлялся и обходился без штрафов.
«Кто и сколько был должен за лишний вес по итогам сбора, сообщала таблица в массажной комнате. Некоторые иностранцы приносили по 5–10 тысяч долларов штрафа. При этом в первые два дня сборов нам давали время привести себя в порядок», — отметил спортсмен.