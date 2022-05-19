Сегодня спикер Рийгикогу Юри Ратас направил спикерам парламентов государств Европейского союза письмо с просьбой поддержать предоставление Украине статуса государства-кандидата.
Юри Ратас призвал коллег из ЕС поддержать предоставление Украине статуса государства-кандидата
По словам Ратаса, с 24 февраля этого года Украина самоотверженно сражается на передовой линии за ценности Европейского союза и проявляет наивысшую решительность и храбрость в борьбе против российской агрессии. В это же время, по его словам, Украина представила ходатайство о вступлении в ЕС. Европейская комиссия активно работает над производством по ходатайству и пообещала представить свое мнение в июне. «Я надеюсь, что положительное мнение комиссии создаст крепкий фундамент для политической поддержки государств-членов ЕС и позволит признать Украину государством-кандидатом на вступление в ЕС согласно статье 49 Договора о Европейском союзе», – сказал он.
По заверению Ратаса, поддержка ЕС чрезвычайно важна для Украины, так как это вдохновляет страну продолжать реформы и придает надежды народу Украины. В письме он отметил, что вступление в Европейский союз поддерживает 90 % населения Украины.
По словам Ратаса, Украина выразила готовность выполнить все условия для вступления в ЕС. Предоставление статуса государства-кандидата – это первый важный шаг на пути к достижению этой цели. «Эстония поддерживает предоставление Украине статуса государства-кандидата ЕС. Надеюсь, что мы, в Европейском союзе, сможем принять это решение сообща уже в ближайшем будущем. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать старания Украины», – сказал он.
Ратас отметил, что, поддерживая Украину, нельзя игнорировать и своих жителей. Необходимо считаться с их мнением. Он обратил внимание на то, что Украину и ее стремление вступить в ЕС твердо и единогласно поддерживает общество по всей Европе. По его словам, сложившаяся напряженная ситуация в сфере безопасности требует быстрых и продуманных решений. «Надеюсь, что ваш парламент поддержит предложение предоставить Украине статус государства-кандидата ЕС», – написал спикер Рийгикогу в своем обращении к спикерам парламентов государств-членов ЕС.