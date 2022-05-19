Юри Ратас призвал коллег из ЕС поддержать предоставление Украине статуса государства-кандидата

По словам Ратаса, с 24 февраля этого года Украина самоотверженно сражается на передовой линии за ценности Европейского союза и проявляет наивысшую решительность и храбрость в борьбе против российской агрессии. В это же время, по его словам, Украина представила ходатайство о вступлении в ЕС. Европейская комиссия активно работает над производством по ходатайству и пообещала представить свое мнение в июне. «Я надеюсь, что положительное мнение комиссии создаст крепкий фундамент для политической поддержки государств-членов ЕС и позволит признать Украину государством-кандидатом на вступление в ЕС согласно статье 49 Договора о Европейском союзе», – сказал он.

По заверению Ратаса, поддержка ЕС чрезвычайно важна для Украины, так как это вдохновляет страну продолжать реформы и придает надежды народу Украины. В письме он отметил, что вступление в Европейский союз поддерживает 90 % населения Украины.

По словам Ратаса, Украина выразила готовность выполнить все условия для вступления в ЕС. Предоставление статуса государства-кандидата – это первый важный шаг на пути к достижению этой цели. «Эстония поддерживает предоставление Украине статуса государства-кандидата ЕС. Надеюсь, что мы, в Европейском союзе, сможем принять это решение сообща уже в ближайшем будущем. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать старания Украины», – сказал он.