«Мы поднимаем красное знамя». В России собираются восстановить пионерскую организацию

В столетний юбилей пионерии российские парламентарии предложили создать новое детское движение. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании движения детей и молодежи «Большая перемена». Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, пишет Новая газета. Европа.
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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целями станет «содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а так же формирование у детей и подростков мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры».
«Деятельность Движения основывается на принципах добровольности участия в Движении, равенстве прав участников Движения и учете их индивидуальных особенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности Движения, а также ее преемственности по отношению к участникам Движения разных возрастов», — говорится в документе.
Вступление в «Большую перемену» будет добровольным, участие в деятельности движения смогут принимать дети с шести лет. Организация их «воспитания и досуга» будет осуществляться наставниками.
Документ также предполагает участие в «Большой перемене» некоммерческих организаций «различных организационно-правовых форм» при условии, что их деятельность соответствует ценностям движения.
О намерении Кремля создать общероссийское движение детей и молодежи стало известно два дня назад. Один из источников РБК тогда предположил, что о внесении соответствующего законопроект в Госдуму объявят 19 мая — в столетний юбилей Дня пионерии в СССР.