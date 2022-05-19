«Мы поднимаем красное знамя». В России собираются восстановить пионерскую организацию

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целями станет «содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а так же формирование у детей и подростков мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры».

«Деятельность Движения основывается на принципах добровольности участия в Движении, равенстве прав участников Движения и учете их индивидуальных особенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности Движения, а также ее преемственности по отношению к участникам Движения разных возрастов», — говорится в документе.

Вступление в «Большую перемену» будет добровольным, участие в деятельности движения смогут принимать дети с шести лет. Организация их «воспитания и досуга» будет осуществляться наставниками.

Документ также предполагает участие в «Большой перемене» некоммерческих организаций «различных организационно-правовых форм» при условии, что их деятельность соответствует ценностям движения.