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«Мы поднимаем красное знамя». В России собираются восстановить пионерскую организацию

rus.postimees.ee
«Мы поднимаем красное знамя». В России собираются восстановить пионерскую организацию
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Кремль.
Кремль. Фото: TTstudio/Shutterstock

В столетний юбилей пионерии российские парламентарии предложили создать новое детское движение. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании движения детей и молодежи «Большая перемена». Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, пишет Новая газета. Европа.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целями станет «содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а так же формирование у детей и подростков мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры».

«Деятельность Движения основывается на принципах добровольности участия в Движении, равенстве прав участников Движения и учете их индивидуальных особенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности Движения, а также ее преемственности по отношению к участникам Движения разных возрастов», — говорится в документе.

Вступление в «Большую перемену» будет добровольным, участие в деятельности движения смогут принимать дети с шести лет. Организация их «воспитания и досуга» будет осуществляться наставниками.

Документ также предполагает участие в «Большой перемене» некоммерческих организаций «различных организационно-правовых форм» при условии, что их деятельность соответствует ценностям движения.

О намерении Кремля создать общероссийское движение детей и молодежи стало известно два дня назад. Один из источников РБК тогда предположил, что о внесении соответствующего законопроект в Госдуму объявят 19 мая — в столетний юбилей Дня пионерии в СССР.

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