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Желающие отправить министра образования в отставку еще ищут друг друга

Мейнхард Пулк
Желающие отправить министра образования в отставку еще ищут друг друга
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Лийна Керсна.
Лийна Керсна. Фото: Konstantin Sednev

Несмотря на то, что в коридорах парламента постепенно назревает вотум недоверия министру образования и науки Лийне Керсна (Партия реформ), оппозиционные партии пока еще занимаются поиском друг друга, пишет Postimees.

Попавшая под шквал критики из-за заказа экспресс-тестов Керсна может быть наказана в административном порядке, однако кроме этого ей грозит выражение вотума недоверия в парламенте. Все три оппозиционные партии видят причину для отправки министра в отставку, но поскольку как минимум одна из них ждет поддержки и со стороны Центристской партии, до подачи заявления пока не добрались.

Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Remo Tõnismäe
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