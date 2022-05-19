Желающие отправить министра образования в отставку еще ищут друг друга

Попавшая под шквал критики из-за заказа экспресс-тестов Керсна может быть наказана в административном порядке, однако кроме этого ей грозит выражение вотума недоверия в парламенте. Все три оппозиционные партии видят причину для отправки министра в отставку, но поскольку как минимум одна из них ждет поддержки и со стороны Центристской партии, до подачи заявления пока не добрались.