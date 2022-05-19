Колонны Сил обороны начинают передвижение в рамках учений «Ёж»

Всего проедет более 100 колонн, до 30 автомобилей в каждой колонне. По дороге они будут двигаться со скоростью до 70 км/ч, дистанция между машинами может составить почти 100 метров.

По дороге между Тапа-Выру и Тарту-Валга будет транспорт ездить в основном с 4 утра пятницы до 3 часов утра понедельника, движение на основных перекрестках будет регулироваться военной полицией.

Колонны могут замедлять движение транспорта, поэтому Силы обороны полагаются на понимание водителей. В Силах обороны напоминают, что резкое торможение перед большегрузным автомобилем может привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому стоит быть осторожным при движении рядом с колоннами.