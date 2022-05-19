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Внимание на дорогах! Военная техника едет на учения «Ёж»

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Внимание на дорогах! Военная техника едет на учения «Ёж»
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Военная техника едет на учения «Ёж».
Военная техника едет на учения «Ёж». Фото: Kristjan Teedema

В связи с учениями «Ёж», с 20 до 23 мая значительно увеличится трафик на дорогах Эстонии. Силы обороны призывают всех быть начеку и передвигаться безопасно.

Всего проедет более 100 колонн, до 30 автомобилей в каждой колонне. По дороге они будут двигаться со скоростью до 70 км/ч, дистанция между машинами может составить почти 100 метров.

По дороге между Тапа-Выру и Тарту-Валга транспорт будет ездить в основном с 4 утра пятницы до 3 часов утра понедельника, движение на основных перекрестках будет регулироваться военной полицией.

Колонны могут замедлять движение транспорта, поэтому Силы обороны полагаются на понимание водителей. В Силах обороны напоминают, что резкое торможение перед большегрузным автомобилем может привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому стоит быть осторожным при движении рядом с колоннами.

Всего в учениях, которые стартовали в понедельник, примут участие около 15 300 бойцов из 10 разных стран. В учениях «Ёж» важную роль играют наземные, воздушные и морские силы. Задействованы также подразделения Сил обороны, Кайтселийта и союзников.

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