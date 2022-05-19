WTA последовала примеру ATP и приняла решение не снимать рейтинговые очки за травяные турниры в Великобритании, которые пройдут в следующем месяце, сообщает Sport.ua.
WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
Но Уимблдон все еще может быть лишен очков из-за отказа допустить до соревнований российских и белорусских игроков после военного вторжения в Украину - решение по этому турниру будет вынесено в ближайшие дни.
Источник сообщает, что ATP и WTA в конечном итоге могут принять разные решения касательно травяного мейджора. Перед Уимблдоном в состоятся турниры WTA 250 в Ноттингеме и Бирмингеме, а также WTA 500 в Истборне.