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WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок

rus.postimees.ee
WTA не будет снимать очки с британских турниров из-за недопуска россиянок
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Теннисный корт, иллюстративное фото.
Теннисный корт, иллюстративное фото. Фото: ANDREAS SOLARO/AFP

WTA последовала примеру ATP и приняла решение не снимать рейтинговые очки за травяные турниры в Великобритании, которые пройдут в следующем месяце, сообщает Sport.ua

Но Уимблдон все еще может быть лишен очков из-за отказа допустить до соревнований российских и белорусских игроков после военного вторжения в Украину - решение по этому турниру будет вынесено в ближайшие дни.

Источник сообщает, что ATP и WTA в конечном итоге могут принять разные решения касательно травяного мейджора. Перед Уимблдоном в состоятся турниры WTA 250 в Ноттингеме и Бирмингеме, а также WTA 500 в Истборне.

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