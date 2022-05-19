Разведка Эстонии: в «Азовстали» остались отдельные очаги сопротивления

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В общих чертах в прошедшие сутки вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) действовали на Украине в соответствии с рисунком, сложившимся в предыдущие дни.

Наиболее интенсивные обстрелы фиксировались на востоке, где российские войска продолжают медленное продвижение на выгодных для себя направлениях. На юге российские войска связывают силы украинцев огнем артиллерии и, согласно наблюдениям, укрепляют собственные позиции на отдельных участках. В Харьковской области ВС РФ реагируют на успехи вооруженных сил Украины (ВСУ), которые постепенно возвращают контроль над ранее захваченными территориями: россияне стали укреплять позиции вдоль границы двух стран.

Несмотря на достигнутые в начале этой неделе договоренности и последующую эвакуацию личного состава украинских сил с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, ВС РФ продолжили обстреливать промышленную зону. Это говорит о том, что в «Азовстали» остались отдельные очаги сопротивления.

Министерство иностранных дел РФ опубликовало сообщение о дальнейшей судьбе эвакуированных с «Азовстали» украинских военных: сдалось 959 украинских бойцов, в том числе 51 тяжелораненый – их перевезли на подконтрольную России территорию. Ранее, поздним вечером 17 мая, было известно об эвакуации 264 украинских солдат. Таким образом, количество сдавшихся защитников «Азовстали» увеличилось.

Харьковское направление (Восток)

В Харьковской области ВС РФ сосредоточены на обороне, преимущественно они воздействуют на противника огнем артиллерии. В некоторых местах замечены контратаки российских войск, которые пытались вернуть контроль над утраченными позициями.

В течение 18 мая ВС РФ не смогли добиться успехов южнее Изюма. Неудачные атаки россиян в направления села Долгенькое поддерживались беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными системами залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерией.

Вероятнее всего, российские войска пытаются прорваться к трассе Изюм – Славянск и затем продолжить наступление на Донбассе.

Рубеж Донецк – Луганск

В Донецкой и Луганской областях основные бои шли в районе Изюма, Лимана, Рубежного, Попасной и Авдеевки.

ВС РФ ужесточили нажим на противника в районе Лимана. Скорее всего, они пытаются захватить ключевые точки на западном берегу реки Северный Донец. Российские сухопытные силы продолжили атаковать по направлению на Славянск и Запорожье, но безуспешно.

Также усилились атаки и бомбардировки в районе Попасной. Вероятно, российские войска готовятся к наступлению на Северодонецк. По оценке ВСУ, попытки ВС РФ продвинуться на север и северо-запад в сторону Бахмута и Лисичанска окончились провалом.

Вокруг Авдеевки также фиксировались огневые налеты российской артиллерии, однако россияне не смогли захватить новых территорий.

Южное направление

На юге ВС РФ воюют преимущественно с помощью артиллерии. В течение 18 мая никаких значимых атак российских войск не происходило. Россияне продолжают укреплять свою оборону.