В Fotografiska открывается выставка, посвященная бежавшим от войны женщинам

Cooper & Gorfer задают зрителю следующие вопросы: что вам близко? где находится ваше тайное убежище? если бы вам пришлось оставить все позади и начать заново — кем бы вы были? Войны и климатические изменения ведут к гуманитарным катастрофам и становятся причиной невыносимых человеческих страданий и волн миграции. Есть ли у нас надежда на лучший мир?

Пораженные осознанием того, что мы теряем веру в Утопию, Cooper & Gorfer обратились к местным сообществам и побеседовали с молодыми женщинами, в жизнь которых ворвалась вынужденная миграция. Они спросили своих героинь об их мечтах, их идентичности и о том, где бы они на самом деле хотели сейчас находиться. Работы Cooper & Gorfer выполнены в ярких цветах; женщины сфотографированы как богини, окруженные помощниками и свитой. Благодаря технике коллажа картины получились многослойными — будто декорации к спектаклю. Нам показан мир, в котором все возможно.

Маарья Лоорентс, руководитель выставочных проектов музея рассказывает: «Художницы Сара Купер и Нина Горфер занимаются крайне актуальной сейчас темой — как заново выстроить свою жизнь, оказавшись на чужбине, в незнакомой среде. На выставке мы можем узнать душещипательные истории людей, которые были вынуждены покинуть свою родину и пытаются сохранить свою идентичность и культуру в крайне нестабильное время. Благодаря этим завораживающе красочным, многослойным работам мы можем проследить жизненный путь героинь выставки».

Известный историк культуры Томас Берри сказал: «Если культурный мир конкретного общества, а точнее, мечты, которые привели его к определенной точке, перестают выполнять свою функцию, общество должно вернуться назад и придумать новую мечту».

Художницы приглашают нас приобщиться к их утопическому театру, в котором одна поверхность незаметно переходит в другую, архитектура переплетается с природой и зритель оказывается в ловушке из бесконечных стен, садов и дверных проемов. Вдохновленные нелинейными нарративами «Невидимых городов» Итало Кальвино и «Лабиринтов» Хорхе Луиса Борхеса, Cooper & Gorfer воспроизводят архитектурные элементы, которые некогда были созданы как часть утопии. Населяющие этот иллюзорный мир женщины используют в качестве украшений немногочисленные личные вещи из их прошлой жизни.

Сара Купер (род. в 1974, США) и Нина Горфер (род. в 1979, Австрия) работают вместе с 2006 года. Через истории женщин художницы исследуют вопросы памяти, миграции, переселения и хрупкости самоидентичности.

Выставки художниц проходили в таких музеях, как Центр Hasselblad (Гетеборг), Национальный музей фотографии (Копенгаген) и Fotografiska (Стокгольм, Нью-Йорк). Их работы входят в несколько музейных коллекций, включая Национальную галерею Исландии. Cooper & Gorfer являются посланницами Hasselblad.