Лучшая велогонщица Эстонии Яаника Лыйв стартует на веломарафоне в Рыуге

На марафон зарегистрировалась и действующая чемпионка Эстонии по олимпийскому кроссу Яаника Лыйв. По словам мужа и по совместительсту менеджера Яаники Урмаса Лыйва, в Рыуге хочется вспомнить старые добрые времена – то, с чего все начиналось, а заодно хорошенько потренироваться на домашней трассе.

Главный организатор мероприятия Ивар Тупп пригласил всех принять участие в мероприятии.

«Главная трасса Рыуге в этом году будет достаточно разнообразной, - сказал Тупп. – Первые пять километров пролегают и по асфальтированным улицам, и по деревенским тропам, и по полям. Они достаточно широкие и дают возможность для обгона. Затем трасса пройдет по лесным тропам, на ней будут различные подъемы и так далее – в общем, маршрут достаточно интересен».

Маршрут полумарафона пролегает отдельно от основной трассы вплоть до второго пункта питания, затем два километра проходит по основной трассе и вновь ответвляется от нее. Последние 4,5 км, вплоть до финиша, трасса полумарафона совпадает с основным маршрутом.

Сейчас на велогонку в Рыуге зарегистрировалось более 700 участников, регистрация продолжится на месте в день мероприятия.