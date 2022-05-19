В рамках масштабных учений «Ёж 2022» морская пехота США проведет операции по десантированию и взаимодействию с сааремааской дружиной Кайтселийта.
Две тысячи морских пехотинцев США высадятся на Сааремаа
Две тысячи морских пехотинцев США высадятся на Сааремаа
Подразделение морской пехоты США численностью около двух тысяч человек проведет утром в четверг, пятницу и субботу операцию по высадке десанта с корабля флота Соединенных Штатов USS Kearsarge в южной части бухты Тагалахе. Противника будут имитировать члены Кайтселийта из Сааремаа.
В последующие дни подразделения США и Кайтселийта выдвинутся в сторону полуострова Сырве, чтобы отработать взаимодействие.
На следующей неделе американские морские пехотинцы осуществят вертолетный десант в Южной Эстонии.
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