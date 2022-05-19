В новом сезоне вирусных заболеваний перед государством стоит задача сохранить общество открытым

«Наша цель – сохранить общество открытым. Общегосударственные ограничения будут введены только в случае, если они будут необходимы для защиты здоровья людей. В первую очередь мы говорим о сценарии, если появится новый штамм вируса, от которого не защитит иммунитет, приобретенный в результате вакцинации или перенесенного заболевания. Однако сейчас такой сценарий маловероятен», – сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Согласно анализу, представленному ученым советом, третья осень с коронавирусом может пойти по одному из трех сценариев – мягкому, тяжелому, или же нас ждет новая пандемия. В случае «мягкого» сценария в обществе будет распространяться вариант омикрон или более щадящие штаммы, и система здравоохранения сможет справиться с ситуацией в штатном режиме. В случае «тяжелого» сценария появятся новые штаммы, вероятность тяжелого течения болезни и смертность при которых сопоставима с ситуацией с вариантом «дельта», и система здравоохранения может столкнуться с перегрузкой. Опасность новой пандемии возникнет в случае, если появятся новые быстро распространяющиеся штаммы вируса, которым приобретенный в результате вакцинации или перенесенной болезни иммунитет противостоять не сможет, и вирус будет вызывать у большого количества людей болезнь тяжелую или средней тяжести.

«Появление штаммов коронавируса, которые переносятся тяжелее, чем «омикрон» по оценке ученых маловероятно, хотя, разумеется, исключать этого нельзя. Будем надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Мы два года учились тому, чтобы жить с этим вирусом – у нас есть вакцины, лекарства, и постоянно пополняющиеся знания о болезни, которую он вызывает. Вклад в сохранение общества открытым может внести каждый – чем выше уровень вакцинации в Эстонии и в мире, тем ниже вероятность возникновения новых штаммов», – сказал Кийк.

10 принципов готовности государства к сезону вирусных заболеваний 2022/2023:

Важен вклад каждого человека и учреждения в сохранение общества открытым. Каждый может повлиять на ситуацию, вакцинируясь, в случае болезни оставаясь дома и при необходимости надевая маску. Предприятия и учреждения обеспечивают наличие в рабочих помещениях или местах обслуживания средств личной защиты и дезинфекции, а также отвечают за разъяснение сотрудникам и клиентам необходимости и порядка их использования. Вакцинация по-прежнему является важнейшим методом борьбы с COVID-19. К концу 2022 года поставлена цель вакцинировать 80% жителей страны старше 12 лет. После того, как государственная комиссия по иммунопрофилактике будет иметь достаточно оснований для принятия такого решения, осенью 2022 года будет открыта возможность сделать вторую бустерную прививку, в первую очередь для людей, относящихся к группам риска. Лекарства против COVID-19 уже сейчас бесплатно доступны пациентам, находящимся на стационарном лечении. После того, как в рамках общих закупок на уровне ЕС будет достигнута договоренность с производителем, в розничной продаже в аптеках появятся пероральные рецептурные препараты. Со второго квартала 2022 года в больницах будут создаваться дополнительные изоляционные палаты и вентиляционные системы. За счет средств REACT-EU в размере 12,6 миллионов евро к концу 2023 года будет создано 150 койкомест для лечения пациентов с COVID-19. Для того, чтобы уменьшить нехватку медсестер, в высших медицинских учебных заведениях увеличено количество учебных мест. В целях предотвращения большой нагрузки на семейных врачей Центр информационных систем сферы здравоохранения и благосостояния (TEHIK) подготовит два цифровых решения: приложение для опроса пациентов, которое предлагает пациенту на основе его ответов перечень нужных действий, а также на базе этой информации производит предварительный триаж, и приложение по определению принадлежности к группе риска, которое позволяет семейному врачу определять, подвержен ли пациент большому риску в случае COVID-19. ПЦР-тесты доступны только лицам старше 60 лет и лицам, относящимся к группам риска. TEHIK работает над созданием инфосистемы, которая будет собирать статистику и о диагнозах, не подтвержденных в лаборатории. С осени определять распространение болезни в обществе будут при помощи sentinel-мониторинга, аналогично тому, как отслеживается заболеваемость гриппом, то есть посредством лабораторных исследований, которые заказывают семейные врачи. В дальнейшем при помощи этих исследований будут наблюдать и за распространением в Эстонии различных штаммов. Как минимум до конца года продолжатся также исследования сточных вод и мониторинговое исследование COVID-19, которое проводит Тартуский университет. Для того, чтобы общеобразовательные школы и профессиональные училища оставались открытыми, важнейшее значение имеет своевременное выявление заболевших среди учеников и персонала, поэтому во время распространения сезонных заболеваний в учебных заведениях по-прежнему будет проводиться тестирование посредством экспресс-тестов. По-прежнему будет уделяться особое внимание информационной работе по предотвращению вирусных заболеваний для частных лиц, предприятий и учреждений. Департамент здоровья планирует предложить услуги советника по инфекционным заболеваниям как предприятиям, оказывающим услуги здравоохранения, так и попечительским учреждениям.

Стратегический документ «Программа готовности к COVID-19 в сезоне вирусных заболеваний 2022/2023» был подготовлен совместно государственной канцелярией, министерством социальных дел и его подведомственными учреждениями, ученым советом, министерством экономики и коммуникаций, министерством образования и науки и министерством культуры.