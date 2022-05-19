В Таллиннском университете состоится показ фильма о Юрии Лотмане

К столетнему юбилею Лотмана Алексей Шипулин снял документальный фильм "Юрий Лотман. Мои война и мир" (2022) для российского телеканала "Культура". Однако после вторжения российских войск на территорию Украины, фильм был подвергнут цензуре. В рамках мероприятия "Ночь музеев - 2022" в Таллиннском университете Шипулин покажет полную авторскую версию. Вечер ведет старший научный сотрудник Лотмановского архива Таллиннского университета Татьяна Кузовкина.