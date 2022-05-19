В Ночь музеев в Таллиннском университете покажут фильм о Юрии Михайловиче Лотмане.
В Таллиннском университете состоится показ фильма о Юрии Лотмане
В Таллиннском университете состоится показ фильма о Юрии Лотмане
В Ночь музеев в Таллиннском университете покажут фильм о Юрии Михайловиче Лотмане.
К столетнему юбилею Лотмана Алексей Шипулин снял документальный фильм "Юрий Лотман. Мои война и мир" (2022) для российского телеканала "Культура". Однако после вторжения российских войск на территорию Украины, фильм был подвергнут цензуре. В рамках мероприятия "Ночь музеев - 2022" в Таллиннском университете Шипулин покажет полную авторскую версию. Вечер ведет старший научный сотрудник Лотмановского архива Таллиннского университета Татьяна Кузовкина.
Ждем всех 21 мая 2022, в субботу, в 20:00, в актовом зале (здание Terra). Вход свободный.
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