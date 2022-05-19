Владимир Соловьев в своем вечерним шоу напал на «Актуальную камеру»

«Золотое всё идет эстонскому телевидению, за полное отсутствие мозгов и правды в эфире. Посмотрите tere», — сказал Соловьев имитируя эстонский акцент.

Причину такого недовольства вызвала у Соловьева фраза эстонской телеведущей об «эвакуации» защитников «Азовстали».

Всё же гостьи российской программы решили развить тему. «А почему на русском?» — спросила журналистка Маргарита Симоньян.

«Это же их контрпропаганда», - ответил Соловьев, а гость программы Вадим Кигин заявил что это иновещание. Справедливости ради стоит отметить, что русскоязычная «Актуальная камера» не является иновещанием, а рассчитано на местную аудиторию.

«Это Эстония Today», - продолжил Кигин, но данная фраза вызвала в ведущим замешательство из-за нахождения в студии главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, на что гость поправил себя и назвал эстонское телевидение все же «Эстония Yesterday».