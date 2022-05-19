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Стоимость электроэнергии в пятницу поднимется в Эстонии до 244,63 евро

BNS
Стоимость электроэнергии в пятницу поднимется в Эстонии до 244,63 евро
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Резко выросшие цены на электричество съедают огромные суммы.
Резко выросшие цены на электричество съедают огромные суммы. Фото: Arvo Meeks

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в пятницу по сравнению с четвергом поднимется в Эстонии на 7,7 процента до 244,63 евро мегаватт-час.

Самой высокой — 500,05 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет утром с 8 до 9 часов, а самой низкой ночью с 3 до 4 часов, когда она составит 86,56 евро за мегаватт-час.

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