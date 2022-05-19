Что ждет бойцов украинского "Азова" - обмен или российский суд?

В четверг 19 мая минобороны России показало новое видео с пленными украинскими бойцами, оборонявшими "Азовсталь".

По информации российской стороны, всего с 16 мая (когда договорились о вывозе раненых военных с завода) в плен сдались уже 1730 солдат, 80 из которых тяжелораненые. Сколько еще людей могут оставаться в подземных катакомбах, неизвестно.

Как сообщали российские СМИ, тяжелораненых доставили в больницу в Новоазовске - это к востоку от Мариуполя, на границе с Россией.

Большую часть военнопленных отправили в исправительную колонию в селе Еленовка под Донецком - по словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, там уже находятся три-четыре тысячи мариупольцев, не прошедших так называемую фильтрацию.

Еще как минимум 89 человек из числа оборонявших "Азовсталь" вывезли в Россию и заключили в СИЗО-2 Таганрога.

Краткая предыстория

Мариуполь был окружен российскими войсками в первых числах марта, вскоре после начала войны. Город обороняли бойцы полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, силы территориальной обороны и полиции. Оборона Мариуполя оттянула на себя крупные подразделения российской армии и позволила украинским военным выиграть время - подготовить новые рубежи обороны и резервы.

В конце апреля российским войскам удалось занять большую часть города, а украинские военные (а с ними и гражданские лица) оказались заблокированы на заводе "Азовсталь". Против них были брошены танки, тяжелая артиллерия и авиация, но сопротивление продолжалось.

Защитники комбината сообщали, что в подземельях на территории предприятия в антисанитарных условиях, без медикаментов, воды и пищи находятся около 600 раненых.

В ночь на 17 мая Генштаб ВСУ объявил о проведении "операции по спасению" военных с "Азовстали". В заявлении ведомства говорилось, что 53 человека с тяжелыми ранениями доставлены в больницу Новоазовска, а еще 211 военнослужащих - в Еленовку.

"Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу. Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава", - сообщил Генштаб, уточнив, что военных вернут в Украину "через процедуру обмена".

Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что "украинские герои нужны Украине живыми", а работа по их возвращению "требует деликатности и времени".

Осада Мариуполя российскими войсками. Фото: BBC

Кто против обмена

Обмен военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами - обычная мировая практика. Как правило, во время военного конфликта обмен происходит из расчета "один к одному", но если в плен попал высокопоставленный военный, противник может затребовать за него и больше.

По окончании военных действий и заключении мирного соглашения обмен обычно происходит по принципу "всех на всех". Это правило может не работать только в случае безоговорочной капитуляции одной из сторон.

Украинский пленный. Фото: Getty Images