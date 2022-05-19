Италия передала ООН поэтапный план прекращения войны в Украине

Как сообщило издание La Repubblica, первый этап предусматривает прекращение огня и отвод войск от линии фронта под наблюдением ООН. За этим должно последовать вступление Украины в краткие сроки в ЕC при гарантии ее неприсоединения к НАТО.

На третьем этапе планируется подписание двустороннего соглашения между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу. При этом предполагается, что "спорные территории", как они названы в итальянском плане, получат полную автономию, но при сохранении суверенитета Украины.