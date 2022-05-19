Доллар по 62 рубля, евро по 64,4. В чем секрет? И надолго ли это?

На прошлой неделе Блумберг назвал рубль самой эффективной валютой. С начала года он укрепился на 11% - сильнее, чем остальные 30 валют, за которыми наблюдает агентство. Укрепление с начала года - тот критерий, по которому Блумберг оценивает эффективность.

Россияне и сами видят, что, несмотря на войну, курс на Мосбирже опустился до почти 62 рублей за доллар. Это даже не довоенный, а допандемийный уровень. Последний раз такой курс был в начале 2020 года. Курс евро и вовсе обновил рекорд 2017 года, опустившись на торгах в четверг ниже 62 рублей.

Фото: BBC

Сколько стоит рубль на самом деле

Тот же Блумберг в другом материале рассказывает, что профильная ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала им не ориентироваться на значения рубля на Мосбирже. Вместо этого им предложили смотреть на курс рубля на Refinitiv - это британско-американский провайдер финансовых данных. 11 мая, когда стало известно об этой рекомендации, курс был на два рубля за доллар выше, чем на Мосбирже.

"При полном запрете владения валютой и национализации импорта [...] один доллар вполне может быть равен 75 копейкам, таким [это соотношение] было в свое время. Но какое оно имеет отношение к курсу? И как использовать его в реальной экономической деятельности?" - пишет экономист Андрей Мовчан.

Менее подкованные в экономических вопросах пользователи соцсетей выражают свое отношение к ситуации мемом: "Доллар продаете? Нет, просто показываем".

"Курс сейчас рыночный, просто "рынки" разные", - рассуждает в разговоре с Би-би-си руководитель операций банка "Металлинвест" на валютном и денежном рынках Сергей Романчук.

Он имеет в виду, что сейчас валюту за рубли покупают разными способами для разных целей. Во всех случаях курс разный, в начале войны разница составляла около 10-20%. Теперь стоимость доллара или евро может отличаться на несколько рублей.

Спред - то есть разница между биржевым курсом или курсом ЦБ и курсами валюты у ее продавцов - был и раньше. Но разница была гораздо меньше, чем сейчас.

Сколько стоит рубль на разных "рынках"?

Московская биржа

После начала войны регулятор установил комиссию сначала в 30%, а потом в 12% за покупку валюты на бирже. В начале апреля ее отменили. Курс на бирже на момент написания этого материала был на уровне 62 рублей за доллар и 64,4 рубля за евро.

Но с этой схемой есть проблема: доллары и евро, купленные на бирже через брокерский счет, можно вывести только на счет в банке. Если это произошло после полуночи 9 марта, с точки зрения банка это будет "новая" валюта. До 9 сентября ее можно снять только в рублях. "Наличный доллар сейчас не равен безналичному", - подчеркивает Романчук из "Металлинвеста".

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