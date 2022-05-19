В Тарту мост Победы переименовали в мост Мира

"Тарту - город мира. В 1920 году здесь были подписаны мирные договоры между Эстонией и Россией, а также между Финляндией и Россией. Тем самым новое название моста символизирует самое важное в истории Эстонской Республики - победу в Освободительной войне над агрессором - Советской Россией, а также наше неизгладимое стремление к свободе", - сказал председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас.