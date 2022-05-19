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В Тарту мост Победы переименовали в мост Мира

rus.postimees.ee
В Тарту мост Победы переименовали в мост Мира
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Мост Мира в Тарту.
Мост Мира в Тарту. Фото: Margus Ansu

В четверг, 19 мая, Тартуское горсобрание приняло решение о переименовании моста Победы в мост Мира (Rahu sild), пишет Rus.ERR.

За предложенное комиссией по культуре и горуправой название "мост Мира" проголосовал 21 депутат горсобрания.

"Тарту - город мира. В 1920 году здесь были подписаны мирные договоры между Эстонией и Россией, а также между Финляндией и Россией. Тем самым новое название моста символизирует самое важное в истории Эстонской Республики - победу в Освободительной войне над агрессором - Советской Россией, а также наше неизгладимое стремление к свободе", - сказал председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас.

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