Президент провозгласил закон о дополнительном госбюджете

Закон о дополнительном госбюджете на 2022 год предусматривает меры по укреплению военной обороны, внутренней безопасности и энергетической безопасности Эстонии. В дополнительном бюджете предусмотрено на укрепление комплексной безопасности и устойчивости Эстонии 247,6 млн евро, на укрепление энергетической безопасности 257,3 млн евро, на поддержку украинских военных беженцев – 242,7 млн евро. Объем расходов, инвестиций и финансовых сделок в дополнительном бюджете составляет 878 млн евро.

Законом о внесении изменений в закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и в закон о внесении изменений в закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию снижается ставка акциза на дизельное топливо специального назначения с 1 июня по 31 декабря этого года до допустимого в ЕС минимального уровня, то есть до 21 евро на 1000 литров.

Президент также утвердил законы, касающиеся обработки информации об окружающей среде и департамента полиции и погранохраны.

Закон о полиции и погранслужбе и закон о внесении изменений в другие законы обеспечивают департаменту полиции и погранохраны дополнительные кадры в кризисных ситуациях и согласовывают с системой государственной службы расчет заработной платы и пенсий полицейских.