Президент Алар Карис провозгласил законы, касающиеся ставки акциза на дизельное топливо специального назначения и государственного дополнительного бюджета на 2022 год.
Президент провозгласил закон о дополнительном госбюджете
Закон о дополнительном госбюджете на 2022 год предусматривает меры по укреплению военной обороны, внутренней безопасности и энергетической безопасности Эстонии. В дополнительном бюджете предусмотрено на укрепление комплексной безопасности и устойчивости Эстонии 247,6 млн евро, на укрепление энергетической безопасности 257,3 млн евро, на поддержку украинских военных беженцев – 242,7 млн евро. Объем расходов, инвестиций и финансовых сделок в дополнительном бюджете составляет 878 млн евро.
Законом о внесении изменений в закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и в закон о внесении изменений в закон об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию снижается ставка акциза на дизельное топливо специального назначения с 1 июня по 31 декабря этого года до допустимого в ЕС минимального уровня, то есть до 21 евро на 1000 литров.
Президент также утвердил законы, касающиеся обработки информации об окружающей среде и департамента полиции и погранохраны.
Закон о полиции и погранслужбе и закон о внесении изменений в другие законы обеспечивают департаменту полиции и погранохраны дополнительные кадры в кризисных ситуациях и согласовывают с системой государственной службы расчет заработной платы и пенсий полицейских.
Закон общей части законодательства об окружающей среде и закон о внесении изменений в другие законы актуализирует порядок обращения с экологической информацией в государственных базах данных. Тем самым признается не действующим закон о регистре окружающей среды. Новый порядок отвечает фактическому характеру сбора экологических сведениях, включая разграничение информационных систем, ранее называвшихся подсистемами регистра окружающей среды, как самостоятельных баз данных. Новым источником сведений об окружающей среде становится портал окружающей среды.