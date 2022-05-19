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Макрон не исключает распространения войны за пределы Украины

rus.postimees.ee
Макрон не исключает распространения войны за пределы Украины
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Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны. Об этом он предупредил свою молдавскую коллегу Маю Санду, пишет УНИАН.

Соответствующее заявление Макрон сделал 19 мая во время совместного брифинга с Санду.

Французский лидер заявил, что его страна будет следить за развитием ситуации с региональной безопасностью в Молдове.

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространение конфликта на соседние страны", – сказал Макрон.

Он добавил, что Франция "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы".

Как сообщал УНИАН, польский премьер Матеуш Моравецкий назвал российского диктатора Владимира Путина "более опасным, чем Адольф Гитлер и Иосиф Сталин", ведь в его руках более смертоносное оружие, чем у диктаторов ХХ века – ядерные ракеты и Интернет.

Моравецкий считает, что Путина надо остановить в Украине, иначе его армия пойдет в Европу.

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