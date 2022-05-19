Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны. Об этом он предупредил свою молдавскую коллегу Маю Санду, пишет УНИАН.
Макрон не исключает распространения войны за пределы Украины
Соответствующее заявление Макрон сделал 19 мая во время совместного брифинга с Санду.
Французский лидер заявил, что его страна будет следить за развитием ситуации с региональной безопасностью в Молдове.
"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространение конфликта на соседние страны", – сказал Макрон.
Он добавил, что Франция "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы".
Как сообщал УНИАН, польский премьер Матеуш Моравецкий назвал российского диктатора Владимира Путина "более опасным, чем Адольф Гитлер и Иосиф Сталин", ведь в его руках более смертоносное оружие, чем у диктаторов ХХ века – ядерные ракеты и Интернет.
Моравецкий считает, что Путина надо остановить в Украине, иначе его армия пойдет в Европу.