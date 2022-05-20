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Аас: цены на газ не упадут, массовых увольнений в Ида-Вирумаа нужно избежать

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Аас: цены на газ не упадут, массовых увольнений в Ида-Вирумаа нужно избежать
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  • Может и дороже, но газ осенью будет
  • Над Ида-Вирумаа сгущаются тучи
  • Энергокомпенсации под вопросом

Как помирили участников сделки по строительству СПГ-терминала в Палдиски? Какова цена газового компромисса? Что ждет население осенью? Не останутся ли потребители без тепла и света?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики Таави Аас (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– За счет чего удалось спасти безрезультатные переговоры по СПГ-терминалу, затянувшиеся на два месяца? Какой ценой было достигнуто соглашение?

– Мы начинали переговоры в одной ситуации, завершаем процесс в другой. Ситуация с газом за это время кардинально изменилась во всем мире. Главное, что теперь договор уже есть. Частный капитал берет на себя все расходы по строительству СПГ-терминала.

– Ни один бизнес не будет работать себе в убыток. Кто компенсирует их расходы?

– Конечно, они делают инвестиции. Все расходы на любом терминале по приему груза закладываются в цену того самого груза. Так будет и с газом.

– За все заплатит потребитель сжиженного газа?

– Да, но… За расходами по строительству терминала, которые будут закладываться в цену газа, обязан следить Департамент конкуренции. Так что любое повышение должно быть серьезно обосновано. Сейчас цена газа составляет порядка 100 евро. За счет строительства терминала к ней добавится еще 3 евро. Это не очень много. Самое главное, что газ будет!

– Приведет ли это соглашение к подорожанию услуг Elering? Это ведь тоже добавится к цене газа?

– Это зависит от финального договора, от условий подсоединения СПГ-терминала к сетям. Если расходы несет частный капитал, они включаются в цену газа и не влияют на сетевую услугу. Если расходы несет Elering, то повысится сетевая плата.

Если бы эти расходы компенсировало государство, то все равно пришлось бы покрывать это из средств налогоплательщика. Однако, на конечную цену наибольшее влияние оказывает стоимость газа на мировом рынке.

– Будет ли у нас газ осенью? И какой – сжиженный или обычный?

– В терминал будет поступать сжиженный газ.

– Если будет построен терминал…

– Защищенные потребители (жители газифицированных домовприм. ред.) могут не волноваться: для них у нас газ есть. Elering уже закупил этот газ, который находится в газохранилищах. Так что зимой газ будет!

Ни сжиженный, так резервный газ будет обеспечен потребителям на всю зиму. 

– Запасов точно хватит на всю зиму? Не на один месяц?

– На всю зиму! Газа хватит всем защищенным потребителям. К тому же в только принятом допбюджете предусмотрено 150 млн евро на закупку газа в госрезерв объемом 1 тераватт. На данный момент такой объем можно закупить за 100 миллионов, так что в бюджете есть даже зазор. Эстония потребляет в зависимости от мягкости или суровости зимы от 3 до 3,5 тераватт газа.

Предприятия, отапливающие жилье, используют примерно 1 тераватт газа. Большинство из них могут перейти на сланцевое масло. Таким образом, проблема двух тераваттов уже решена (резерв и альтернативное топливоприм.ред.).

При самом плохом сценарии могут пострадать только большие компании, которые используют газ.

Уже сейчас они ищут альтернативу, но при этом у них есть действующие договоры с поставщиками газа, которые должны их обеспечить сырьем.

– У поставщиков газа тоже нет уверенности, что они смогут выполнять свои обязательства перед клиентами…

– По прежним ценам не смогут. Но у верен, что газ у них будет. Все поставщики сейчас заняты поиском газа и его размещением в хранилищах.

Думаю, что с газом этой зимой проблем не будет. И уж точно дефицит газа не затронет обычных потребителей. Другой вопрос – какой будет цена газа.

– Будет все еще хуже?

– Какой будет цена осенью, прогнозировать невозможно. Даже поставщики не в курсе.

По нашим расчетам, цены не упадут – могут быть и выше. По этой причине еще при обсуждении допбюджета мы предложили сохранить на будущую зиму компенсации роста энергорасходов для потребителей, но не договорились с партнерами.

Думаю, что компенсации, несмотря на отсутствие договоренностей, все же будут, каким бы ни был формат коалиции.

– Кризис в правительстве, вызванный повышением детских пособий, миновал. Не начнется ли новый кризис при обсуждении антикризисного плана?

– Есть опыт прошлой зимы. Договориться о компенсациях было трудно, но соглашение было достигнуто. Уверен, договоренности появятся и этой зимой. У нас просто нет выбора.

– Буквально две недели назад владелец Alexela Хейти Хяэль утверждал в нашей студии, что к осени мы можем остаться без газа и у нас ничего не готово к отключению от российской трубы. Что изменилось сегодня?

– Повторюсь, что мы готовы к отключению. У нас будет резерв – в холоде и темноте никто не останется. Для обычных потребителей резервы уже накоплены. Эстония позаботится о госрезерве. К тому же продолжится переход предприятий на альтернативные виды топлива.

– Что касается антикризисного плана по энергоносителям, то пока нет договоренностей по компенсациям на будущую зиму. Что изменится с осени, кроме того, что станет хуже?

– Мы бы хотели, чтобы компенсации были вписаны уже в нынешний допбюджет, но, увы. Уверен, что компенсации все равно будут одобрены. Рано или поздно это произойдет.

– Пока же нам остается следовать совету премьера Каи Каллас: самим справляться с ростом цен, экономить на всем и затягивать пояса?

– Тут хотелось бы сказать и о зеленом переходе. Все думают, что этот переворот возможно произвести в энергетике очень быстро. На самом деле это невозможно. Точно так же и в домашнем хозяйстве – изменения требуют времени и денег.

– Пора закупать керосинки и буржуйки?

– Иметь что-то про запас – всегда хорошо. Частные дома с газовым отоплением могли бы запастись и дровами. В квартирах это по понятным причинам невозможно.

За десять лет потребление газа снизилось двое. Сейчас для централизованного производства тепла используется много древесной щепы.

Рекомендую при возможности подключиться к центральному отоплению. В Эстонии есть немало домов, которые в свое время отказались от центрального отопления и предпочли газ. Там сохранилась возможность для переподключения.

– Будет ли восстановлен механизм компенсации зарплат для тех предприятий Ида-Вирумаа, которые зависят от России?

– Тут все зависит от исхода переговоров в правительстве. Центристы внесли предложение помочь тем предприятиям, которые в наибольшей степени пострадали от отказа от российского и белорусского транзита. Вскоре могут открыться новые возможности для транспортировки грузов из Азии, поэтому нужно сохранить те компании в Эстонии, которые могут обслуживать такие грузы.

Хотелось бы, чтобы ближайшие три месяца людей не увольняли. Однако пока реформисты не согласны обсуждать этот вопрос.

– Тучи над регионом сгущаются?

– Тучи над регионом сгущаются, это так.

– И что же делать предпринимателям?

– Искать новые возможности, привлекать грузы из Средней Азии и Украины. Уверен, что и государство должно им помочь, дав возможность передохнуть три месяца за счет выплаты компенсаций по зарплате.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: беспредел с ростом цен – это надолго? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess
Студия Postimees: беспредел с ростом цен – это надолго? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp
  • За счет чего удалось спасти безрезультатные переговоры между Alexela и Elering?
  • Приведет ли это соглашение к удорожанию услуг? Насколько повысится сетевая плата для обычного потребителя?
  • Готова ли Эстония к отключению от российского газа? На что можно будет рассчитывать осенью?
  • Что изменится, кроме того, что станет хуже? Кого спасет антикризисный план по энергоносителям?
  • Будет ли восстановлен механизм компенсации зарплат для тех предприятий Ида-Вирумаа, которые зависят от России?
  • Кризис в правительстве, обусловленный повышением детских пособий, миновал. Не начнется ли новый кризис в ходе обсуждения антикризисного плана?
  • Потребитель остался наедине с растущими ценами?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess 

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