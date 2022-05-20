Аас: цены на газ не упадут, массовых увольнений в Ида-Вирумаа нужно избежать

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики Таави Аас (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– За счет чего удалось спасти безрезультатные переговоры по СПГ-терминалу, затянувшиеся на два месяца? Какой ценой было достигнуто соглашение?

– Мы начинали переговоры в одной ситуации, завершаем процесс в другой. Ситуация с газом за это время кардинально изменилась во всем мире. Главное, что теперь договор уже есть. Частный капитал берет на себя все расходы по строительству СПГ-терминала.

– Ни один бизнес не будет работать себе в убыток. Кто компенсирует их расходы?

– Конечно, они делают инвестиции. Все расходы на любом терминале по приему груза закладываются в цену того самого груза. Так будет и с газом.

– За все заплатит потребитель сжиженного газа?

– Да, но… За расходами по строительству терминала, которые будут закладываться в цену газа, обязан следить Департамент конкуренции. Так что любое повышение должно быть серьезно обосновано. Сейчас цена газа составляет порядка 100 евро. За счет строительства терминала к ней добавится еще 3 евро. Это не очень много. Самое главное, что газ будет!

– Приведет ли это соглашение к подорожанию услуг Elering? Это ведь тоже добавится к цене газа?

– Это зависит от финального договора, от условий подсоединения СПГ-терминала к сетям. Если расходы несет частный капитал, они включаются в цену газа и не влияют на сетевую услугу. Если расходы несет Elering, то повысится сетевая плата.

Если бы эти расходы компенсировало государство, то все равно пришлось бы покрывать это из средств налогоплательщика. Однако, на конечную цену наибольшее влияние оказывает стоимость газа на мировом рынке.

– Будет ли у нас газ осенью? И какой – сжиженный или обычный?

– В терминал будет поступать сжиженный газ.

– Если будет построен терминал…

– Защищенные потребители (жители газифицированных домов – прим. ред.) могут не волноваться: для них у нас газ есть. Elering уже закупил этот газ, который находится в газохранилищах. Так что зимой газ будет!

Ни сжиженный, так резервный газ будет обеспечен потребителям на всю зиму.

– Запасов точно хватит на всю зиму? Не на один месяц?

– На всю зиму! Газа хватит всем защищенным потребителям. К тому же в только принятом допбюджете предусмотрено 150 млн евро на закупку газа в госрезерв объемом 1 тераватт. На данный момент такой объем можно закупить за 100 миллионов, так что в бюджете есть даже зазор. Эстония потребляет в зависимости от мягкости или суровости зимы от 3 до 3,5 тераватт газа.

Предприятия, отапливающие жилье, используют примерно 1 тераватт газа. Большинство из них могут перейти на сланцевое масло. Таким образом, проблема двух тераваттов уже решена (резерв и альтернативное топливо – прим.ред.).