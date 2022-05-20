Аас: цены на газ не упадут, массовых увольнений в Ида-Вирумаа нужно избежать

Уже сейчас они ищут альтернативу, но при этом у них есть действующие договоры с поставщиками газа, которые должны их обеспечить сырьем.
– У поставщиков газа тоже нет уверенности, что они смогут выполнять свои обязательства перед клиентами…
– По прежним ценам не смогут. Но у верен, что газ у них будет. Все поставщики сейчас заняты поиском газа и его размещением в хранилищах.
Думаю, что с газом этой зимой проблем не будет. И уж точно дефицит газа не затронет обычных потребителей. Другой вопрос – какой будет цена газа.
– Какой будет цена осенью, прогнозировать невозможно. Даже поставщики не в курсе.
По нашим расчетам, цены не упадут – могут быть и выше. По этой причине еще при обсуждении допбюджета мы предложили сохранить на будущую зиму компенсации роста энергорасходов для потребителей, но не договорились с партнерами.
Думаю, что компенсации, несмотря на отсутствие договоренностей, все же будут, каким бы ни был формат коалиции.
– Кризис в правительстве, вызванный повышением детских пособий, миновал. Не начнется ли новый кризис при обсуждении антикризисного плана?
– Есть опыт прошлой зимы. Договориться о компенсациях было трудно, но соглашение было достигнуто. Уверен, договоренности появятся и этой зимой. У нас просто нет выбора.
– Буквально две недели назад владелец Alexela Хейти Хяэль утверждал в нашей студии, что к осени мы можем остаться без газа и у нас ничего не готово к отключению от российской трубы. Что изменилось сегодня?
– Повторюсь, что мы готовы к отключению. У нас будет резерв – в холоде и темноте никто не останется. Для обычных потребителей резервы уже накоплены. Эстония позаботится о госрезерве. К тому же продолжится переход предприятий на альтернативные виды топлива.
– Что касается антикризисного плана по энергоносителям, то пока нет договоренностей по компенсациям на будущую зиму. Что изменится с осени, кроме того, что станет хуже?
– Мы бы хотели, чтобы компенсации были вписаны уже в нынешний допбюджет, но, увы. Уверен, что компенсации все равно будут одобрены. Рано или поздно это произойдет.
– Пока же нам остается следовать совету премьера Каи Каллас: самим справляться с ростом цен, экономить на всем и затягивать пояса?
– Тут хотелось бы сказать и о зеленом переходе. Все думают, что этот переворот возможно произвести в энергетике очень быстро. На самом деле это невозможно. Точно так же и в домашнем хозяйстве – изменения требуют времени и денег.
– Пора закупать керосинки и буржуйки?
– Иметь что-то про запас – всегда хорошо. Частные дома с газовым отоплением могли бы запастись и дровами. В квартирах это по понятным причинам невозможно.
За десять лет потребление газа снизилось двое. Сейчас для централизованного производства тепла используется много древесной щепы.