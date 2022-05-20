Как помирили участников сделки по строительству СПГ-терминала в Палдиски? Какова цена газового компромисса? Что ждет население осенью? Не останутся ли потребители без тепла и света?
Студия Postimees: беспредел с ростом цен – это надолго?
11:00
Студия Postimees: беспредел с ростом цен – это надолго?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики Таави Аас (Центристская партия). Смотрите интервью в 11.00!
- За счет чего удалось спасти безрезультатные переговоры между Alexela и Elering?
- Приведет ли это соглашение к удорожанию услуг? Насколько повысится сетевая плата для обычного потребителя?
- Готова ли Эстония к отключению от российского газа? На что можно будет рассчитывать осенью?
- Что изменится, кроме того, что станет хуже? Кого спасет антикризисный план по энергоносителям?
- Будет ли восстановлен механизм компенсации зарплат для тех предприятий Ида-Вирумаа, которые зависят от России?
- Кризис в правительстве, обусловленный повышением детских пособий, миновал. Не начнется ли новый кризис в ходе обсуждения антикризисного плана?
- Потребитель остался наедине с растущими ценами?