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Студия Postimees: беспредел с ростом цен – это надолго?

11:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: беспредел с ростом цен – это надолго?
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Как помирили участников сделки по строительству СПГ-терминала в Палдиски? Какова цена газового компромисса? Что ждет население осенью? Не останутся ли потребители без тепла и света?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр экономики Таави Аас (Центристская партия). Смотрите интервью в 11.00!

  • За счет чего удалось спасти безрезультатные переговоры между Alexela и Elering?
  • Приведет ли это соглашение к удорожанию услуг? Насколько повысится сетевая плата для обычного потребителя?
  • Готова ли Эстония к отключению от российского газа? На что можно будет рассчитывать осенью?
  • Что изменится, кроме того, что станет хуже? Кого спасет антикризисный план по энергоносителям?
  • Будет ли восстановлен механизм компенсации зарплат для тех предприятий Ида-Вирумаа, которые зависят от России?
  • Кризис в правительстве, обусловленный повышением детских пособий, миновал. Не начнется ли новый кризис в ходе обсуждения антикризисного плана?
  • Потребитель остался наедине с растущими ценами?
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