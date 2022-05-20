«Я выстрелил, чтобы от меня отстали»: российскому военному запросили пожизненный срок в Киеве

«Я начала кричать. Сильно кричать»

В суде были допрошены вдова погибшего Александра Шелипова, сам Шишимарин и два свидетеля обвинения - сосед Шелиповых по поселку Чупаховка, а также еще один пленный российский военный Иван Мальтисов. Он был рядом с Шишимариным в момент убийства.

62-летний Шелипов работал в селе трактористом. «Я была за ним как за каменной стеной», - рассказывала в суде его вдова Катерина Шелипова.

По словам Шелиповой, в ночь на 28 февраля по поселку ездили танки. Они с мужем сидели в погребе, а утром 28 февраля Шелипов решил из любопытства съездить на велосипеде посмотреть на воронку от взрывов.

Вскоре она услышала выстрел. Женщина открыла калитку своего дома и увидела легковой автомобиль, в заднем окне которого был Шишимарин с автоматом.

Шелипова закрыла калитку, спряталась и дождалась, когда автомобиль уедет. Затем она вышла на улицу и увидела своего мужа, он уже был мертв. «Я начала кричать. Сильно кричать», - рассказала пожилая женщина.

Вдова заявила, что хочет, чтобы российского военного приговорили к пожизненному заключению. При этом она добавила, что не будет возражать и против того, чтобы его обменяли на украинских военных с «Азовстали».

«Зачем пришли, от кого защищать, вы меня защитили от моего мужа, которого вы убили?» - в какой-то момент спросила Шелипова российского военного.

«Я признаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения», - сказал он.

«Я не хотел его убивать»

Сам Шишимарин полностью признал вину еще на первом заседании суда в четверг. Он рассказал, что застрелить мирного жителя ему приказал прапорщик и еще один человек (его и Шишимарин, и свидетель обвинения Мальтисов называют «неизвестным»), который находился вместе с ними в автомобиле.

Как рассказывали Шишимарин и Мальтисов, они вместе с тремя военнослужащими - прапорщиком, старшим лейтенантом и «неизвестным» - пытались добраться на отобранном у мирного жителя автомобиле до российских сил.

Изначально шедшего по дороге Шелипова заметили прапорщик и «неизвестный». Прапорщик увидел, что Шелипов разговаривает по телефону, и приказал Шишимарину стрелять. Шишимарин помедлил и не выстрелил, после чего к Шишимарину развернулся «неизвестный» и начал кричать на сержанта, чтобы он стрелял, потому что иначе они окажутся в опасности.

«Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали», - заявил в суде Шишимарин.

По его словам, он выстрелил короткой очередью, тела Шелипова не видел. После этого, рассказал свидетель, «неизвестный» стал говорить Шишимарину, чтобы тот не переживал, так как в первую очередь надо спасать себя.