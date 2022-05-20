В Киеве прошло второе заседание суда над российским сержантом, 21-летним Вадимом Шишимариным. Его обвиняют в убийстве 62-летнего мирного жителя в Сумской области и судят по статье «Нарушение законов и обычаев войны». Это первый российский военный, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после вторжения в Украину. Прокуратура запросила для Шишимарина пожизненное заключение.
«Я выстрелил, чтобы от меня отстали»: российскому военному запросили пожизненный срок в Киеве
«Я начала кричать. Сильно кричать»
В суде были допрошены вдова погибшего Александра Шелипова, сам Шишимарин и два свидетеля обвинения - сосед Шелиповых по поселку Чупаховка, а также еще один пленный российский военный Иван Мальтисов. Он был рядом с Шишимариным в момент убийства.
62-летний Шелипов работал в селе трактористом. «Я была за ним как за каменной стеной», - рассказывала в суде его вдова Катерина Шелипова.
По словам Шелиповой, в ночь на 28 февраля по поселку ездили танки. Они с мужем сидели в погребе, а утром 28 февраля Шелипов решил из любопытства съездить на велосипеде посмотреть на воронку от взрывов.
Вскоре она услышала выстрел. Женщина открыла калитку своего дома и увидела легковой автомобиль, в заднем окне которого был Шишимарин с автоматом.
Шелипова закрыла калитку, спряталась и дождалась, когда автомобиль уедет. Затем она вышла на улицу и увидела своего мужа, он уже был мертв. «Я начала кричать. Сильно кричать», - рассказала пожилая женщина.
Вдова заявила, что хочет, чтобы российского военного приговорили к пожизненному заключению. При этом она добавила, что не будет возражать и против того, чтобы его обменяли на украинских военных с «Азовстали».
«Зачем пришли, от кого защищать, вы меня защитили от моего мужа, которого вы убили?» - в какой-то момент спросила Шелипова российского военного.
«Я признаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения», - сказал он.
«Я не хотел его убивать»
Сам Шишимарин полностью признал вину еще на первом заседании суда в четверг. Он рассказал, что застрелить мирного жителя ему приказал прапорщик и еще один человек (его и Шишимарин, и свидетель обвинения Мальтисов называют «неизвестным»), который находился вместе с ними в автомобиле.
Как рассказывали Шишимарин и Мальтисов, они вместе с тремя военнослужащими - прапорщиком, старшим лейтенантом и «неизвестным» - пытались добраться на отобранном у мирного жителя автомобиле до российских сил.
Изначально шедшего по дороге Шелипова заметили прапорщик и «неизвестный». Прапорщик увидел, что Шелипов разговаривает по телефону, и приказал Шишимарину стрелять. Шишимарин помедлил и не выстрелил, после чего к Шишимарину развернулся «неизвестный» и начал кричать на сержанта, чтобы он стрелял, потому что иначе они окажутся в опасности.
«Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали», - заявил в суде Шишимарин.
По его словам, он выстрелил короткой очередью, тела Шелипова не видел. После этого, рассказал свидетель, «неизвестный» стал говорить Шишимарину, чтобы тот не переживал, так как в первую очередь надо спасать себя.
На допросах в суде и сторона обвинения, и адвокат подробно расспрашивали Шишимарина и Мальтисова о том, почему Шишимарин считал себя обязанным подчиниться приказу.
Формально прапорщик и неизвестный пассажир не были непосредственными командирами сержанта, однако, как объяснял Мальтисов, как минимум, прапорщик был старше по званию, а «неизвестный», несмотря на то, что знаков различия у него на плечах не было, «приказным тоном кричал».
Самый старший чин в их пятерке - старший лейтенант - не мог повлиять на ситуацию, так как ехал в багажнике автомобиля.
«Прапорщик согласовывал указание стрелять со старшим лейтенантом?» - спросил прокурор.
«Нет, он же был в багажнике», - ответил Мальтисов.
Уже после убийства Шелипова автомобиль с военными попал под обстрел. «Неизвестный» был ранен (в суде упоминалось, что позже он погиб), Шишимарин, Мальтисов и двое старших по званию на следующий день решили сдаться в плен.
Допросить двоих последних в суде невозможно - прокуратура сообщила, что прапорщик и старший лейтенант были обменены 13 апреля на украинских пленных.
Доказывая вину Шишимарина в нарушении законов войны, в суде во время допроса спросили у Мальтисова, как именно нужно было действовать в ситуации, если военные заподозрили, что мирный житель сообщит о них украинским военным.
«Лучше телефон забрать, чем выстрелить», - ответил пленный российский военный.
Просят пожизненное
Прокуратура запросила для Шишимарина пожизненное заключение, сославшись на мнение потерпевшей - вдовы убитого, несмотря на раскаяние Шишимарина и его содействие в раскрытии преступления.
«Это только одна из историй, которых после 24 февраля очень много. Жена осталась без мужа, а дети и внуки - без отца и деда. Это дело должно стать показательным. Насколько искренне раскаивается Шишимарин - это решение суда. Его вина доказана и без его раскаяния. Прошу суд признать Шишимарина Вадима Евгеньевича виновным в совершении преступления по части 2 статьи 438 и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения», - заявил в суде прокурор Андрей Синюк (цитата по ЛIГАБiзнесIнформ).
Шишимарину вменяют статью «Нарушение законов и обычаев войны» (ч. 2 ст. 438 УК Украины), она предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Следующее заседание состоится в пятницу, 20 мая. Оно должно начаться с выступления защиты.
Шишимарин родом из города Усть-Илимск Иркутской области, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии в Московской области.