Как это было: «Евровидение-2022» на фоне большой трагедии

Но сюрпризы начали появляться откуда и не ждали. Ближе к финалу конкурса, прошедшего 14 мая в итальянском Турине, скептиков стало существенно меньше, и на это есть важная причина. К причине всеобщего интереса к финалу «Евровидения» в этом году я начну подходить издалека.

Дело все в том, что этот конкурс для меня — не просто какой-то музыкальный фон. Это именно то событие, за которым я внимательно слежу десять лет подряд. Каждый год заранее знакомлюсь со всеми композициями и исполнителями, мысленно делаю ставки. А три конкурса подряд даже ездил на «Евровидение». В этом году комментировал выступления 40 стран-участниц из Эстонии и обратил внимание на интересный факт.

Практически всеэстонскую любовь к певцу Стефану Айрапетяну. И чем ближе был финал, тем больше жители нашей республики верили в то, что у артиста на конкурсе всё пройдет замечательно. Да простят меня поклонники Сувисте и Нечаевой, которые тоже представляли Эстонию на «Евровидении», но я давно не видел такого сплоченного народа в нашей стране. Тысячи людей в соцсетях искренне желали певцу удачи и верили в его успех. Молодому человеку всего 24 года, он эстонский певец армянского происхождения, родился в Вильянди.

Представитель Эстонии на «Евровидении-2022» Стефан Айрапетян пришелся Европе по душе и занял 13-е место. Фото: MARCO BERTORELLO/AFP

Артист давал интервью и на эстонском, и на русском, и на английском. И это только те, о которых известно нам. Он доказал всем, что очень любит Эстонию и что каждый человек здесь желанен и может достичь невероятного успеха, нужно лишь захотеть и поверить в себя. Поддержка Стефана начала усиливаться и за рубежом, ведь прогнозы букмекеров на конкурсной неделе для артиста из Эстонии менялись чуть ли не каждый час.

В день финала он достиг лучшей своей позиции за всё время — 13-го места. Кстати, прогнозы букмекеров сбылись на все 100 процентов. Стефан занял в финале именно предсказанное 13-е место. Это очень сильный результат, ведь, хотя в финале оказались лишь 25 государств, всего в этом году на «Евровидении» выступили представители 40 стран. Быть сильнее, чем 27 других музыкальных коллективов или артистов, — это серьезный показатель. Спасибо «Стефану» и его «Надежде» — именно так называлась песня в переводе на русский язык.

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