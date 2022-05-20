Смотреть или не смотреть главный песенный конкурс Европы? Для многих моих знакомых такой вопрос в этом году даже не стоял: практически все еще за несколько недель до начала «Евровидения» ответили, найдут для себя занятия поинтересней. Дескать, зачем тратить время, ведь все и так ясно: победитель известен заранее, здесь только политика и никакой музыки.
Как это было: «Евровидение-2022» на фоне большой трагедии
Но сюрпризы начали появляться откуда и не ждали. Ближе к финалу конкурса, прошедшего 14 мая в итальянском Турине, скептиков стало существенно меньше, и на это есть важная причина. К причине всеобщего интереса к финалу «Евровидения» в этом году я начну подходить издалека.
Дело все в том, что этот конкурс для меня — не просто какой-то музыкальный фон. Это именно то событие, за которым я внимательно слежу десять лет подряд. Каждый год заранее знакомлюсь со всеми композициями и исполнителями, мысленно делаю ставки. А три конкурса подряд даже ездил на «Евровидение». В этом году комментировал выступления 40 стран-участниц из Эстонии и обратил внимание на интересный факт.
Практически всеэстонскую любовь к певцу Стефану Айрапетяну. И чем ближе был финал, тем больше жители нашей республики верили в то, что у артиста на конкурсе всё пройдет замечательно. Да простят меня поклонники Сувисте и Нечаевой, которые тоже представляли Эстонию на «Евровидении», но я давно не видел такого сплоченного народа в нашей стране. Тысячи людей в соцсетях искренне желали певцу удачи и верили в его успех. Молодому человеку всего 24 года, он эстонский певец армянского происхождения, родился в Вильянди.
Артист давал интервью и на эстонском, и на русском, и на английском. И это только те, о которых известно нам. Он доказал всем, что очень любит Эстонию и что каждый человек здесь желанен и может достичь невероятного успеха, нужно лишь захотеть и поверить в себя. Поддержка Стефана начала усиливаться и за рубежом, ведь прогнозы букмекеров на конкурсной неделе для артиста из Эстонии менялись чуть ли не каждый час.
В день финала он достиг лучшей своей позиции за всё время — 13-го места. Кстати, прогнозы букмекеров сбылись на все 100 процентов. Стефан занял в финале именно предсказанное 13-е место. Это очень сильный результат, ведь, хотя в финале оказались лишь 25 государств, всего в этом году на «Евровидении» выступили представители 40 стран. Быть сильнее, чем 27 других музыкальных коллективов или артистов, — это серьезный показатель. Спасибо «Стефану» и его «Надежде» — именно так называлась песня в переводе на русский язык.
Интриги, скандалы, расследования
Сюрпризы ведь могут быть как приятными, так и не очень. И вот тот факт, что Стефан занял такое сравнительно высокое место — это вещь хорошая, но то, что жюри ни одной из стран не дало Эстонии наивысший балл — достойно сожаления. 10 баллов нашему артисту прилетело от профессионального жюри Сербии. Это стало неожиданным сюрпризом. Но, быть может, сказалось то, что после первого полуфинала Стефан и сербская артистка под сценическим именем Konstrakta активно вместе позировали фотографам после пресс-конференции и общались. Скорее всего, этот момент сыграл эстонскому артисту только на руку. Также высоко нашу песню оценили представители жюри Чехии — в 8 баллов из 12 возможных, и шведы — 6 пунктов. Музыкальные профессионалы из Великобритании, Мальты и Молдовы тоже не поскупились — подарили Эстонии по 5 баллов, Армения — 3 пункта, и даже 1 балл прилетел от жюри Австралии. А вот телезрители были гораздо более щедрыми, чем представители жюри. Стефан выразил безумную благодарность народу Армении, ведь это единственная страна, зрители которой оценили нашу песню «Hope» в 12 баллов.
Куда подевались баллы для Эстонии от жюри Латвии и Литвы? Этим вопросом никто не задавался, но никто не говорил и не обещал, что жюри должно ставить наивысший балл только артистам из стран-соседок. А вот скандал, он же для многих неприятный сюрприз, всё же после «Евровидения» был. Под лавиной критики оказались члены эстонского жюри.
В соцсетях мелькали их фотографии и имена с пометкой: «Запомните эти лица». Пользователи Сети осудили действия Карла Киллинга, Лийны Ариадне Педаник, Майан Анны Кярмас, Свена Лыхмуса и Тоомаса Олльюма. Они входили в состав эстонского жюри и так случилось в этом году, что в отличие от их латышских и литовских коллег, они не дали Украине на «Евровидении» ни одного балла, в то время как зрители оценили песню коллектива Kalush Orchestra в 12 баллов.
Как такое вообще стало возможным? Этим вопросом задавались люди в интернете и не только. Но Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация дала на это абсолютно обоснованный ответ: «Это правда, что мнение зрителей не всегда совпадает с мнением жюри, но в этом и есть прелесть "Евровидения". Эстонское жюри, безусловно, действовало профессионально и с наилучшими намерениями», - прокомментировали в пресс-службе ERR. Кроме того, для тех, кто не знает, то члены жюри сами не выставляют баллы странам. Для объективности голосования они все песни распределяют по своим местам. То есть, предположим, в финале оказались 25 стран. И они должны дать каждой стране какое-то место, при этом не повторяясь. Самое высокое место, на которое кто-то из наших членов жюри поставил украинскую песню – 8-е, самое низкое – 15-е. Среднестатистически это 14-е место, за которое не присуждается ни одного балла.
В напряжении до самого конца
С недавних пор на «Евровидении» отдельно озвучиваются баллы от членов жюри, их красиво и феерично называет представитель шоу-бизнеса той или иной страны. В этом году от Эстонии блистал Танель Падар. И когда первая часть голосования была завершена, вся Европа не поверила своим глазам: Украина расположилась лишь на четвертом месте, ее опередили Великобритания, Швеция и Испания.
И тут начали раздавать баллы от телезрителей. Лишь тогда ситуация начала менять и уже вскоре было понятно, что букмекеры не ошиблись, даже не надо в них сомневаться. Украина с триумфом победила. Но, как написали многие европейские СМИ, а также лично мне удалось пообщаться с эстонскими музыкантами, которые перед самим «Евровидением» нисколько не сомневались в солидарности народа Европы с Украиной и в том, что именно эта страна победит на «Евровидении» в 2022 году.
Главный сюрприз конкурса
Несмотря на то, что не все европейские государства уверены в том, что Украина сможет в следующем году провести у себя на территории песенный конкурс «Евровидение», президент республики Владимир Зеленский ни сколько в этом не сомневается и уже с уверенностью всем сообщил, что следующий конкурс пройдет в украинском городе Мариуполе.
Поэтому попытки Швеции взять организацию «Евровидения-2023» на себя, оказались тщетными. Артисты, выигравшие конкурс, тоже настроены оптимистично. Во время пресс-конференции они сказали, что будут сражаться за свою родину до конца, и в следующем году «Евровидение» пройдет в единой и сильной Украине. И это не только на словах. По приезде на родину фронтмен коллектива Олег Псюк обнялся и поцеловался со своей возлюбленной и незамедлительно поспешил вернуться на фронт, чтобы воевать с Россией за независимость своей страны.