В финском Тампере завершился матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Чехии и Латвии, сообщает «Чемпионат». Встреча закончилась крупной победой чешской команды со счётом 5:1 (5:0, 0:0, 0:1).
Полоса неудач позади. Сборная Чехии на ЧМ по хоккею крупно обыграла Латвию
Полоса неудач позади. Сборная Чехии на ЧМ по хоккею крупно обыграла Латвию
На пятой минуте Гинек Зогорна вывел Чехию вперёд. Через 56 секунд Роман Червенка, реализовав численное большинство, удвоил преимущество номинальных хозяев. На седьмой минуте Михаэль Шпачек с передачи Якуба Флека в третий раз поразил ворота Элвиса Мерзликина. На 17-й минуте Томаш Гертл забросил четвёртую шайбу. На 19-й минуте Давид Пастрняк довёл счёт до разгромного — 5:0. На 42-й минуте Артур Кулда с передачи Рихарда Букартса забил гол престижа.
Благодаря этой победе Чехия прервала двухматчевую серию поражений.
Чемпионат мира продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Латвия 20 мая сыграет с Австрии. Чехия 21 мая встретится с Норвегией.