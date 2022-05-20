Полоса неудач позади. Сборная Чехии на ЧМ по хоккею крупно обыграла Латвию

На пятой минуте Гинек Зогорна вывел Чехию вперёд. Через 56 секунд Роман Червенка, реализовав численное большинство, удвоил преимущество номинальных хозяев. На седьмой минуте Михаэль Шпачек с передачи Якуба Флека в третий раз поразил ворота Элвиса Мерзликина. На 17-й минуте Томаш Гертл забросил четвёртую шайбу. На 19-й минуте Давид Пастрняк довёл счёт до разгромного — 5:0. На 42-й минуте Артур Кулда с передачи Рихарда Букартса забил гол престижа.