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Специалисты чинят технику, чтобы помочь военным беженцам

Йенс Раавик
Специалисты чинят технику, чтобы помочь военным беженцам
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По словам ИТ-волонтера Марти Нарышкина, многие люди пожертвовали старое оборудование, а некоторые компании привезли целые стопки ноутбуков.
По словам ИТ-волонтера Марти Нарышкина, многие люди пожертвовали старое оборудование, а некоторые компании привезли целые стопки ноутбуков. Фото: Sille Annuk

Компьютерный мастер Марти Нарышкин вместе с другими волонтерами по зову сердца ремонтирует компьютеры и смарт-устройства, чтобы передать их военным беженцам. А сотрудники Института компьютерных наук Тартуского университета собирают устройства, которым требуется мелкий ремонт.

В мае волонтеры гражданской инициативы «Тартуские друзья Украины» совместно с институтом компьютерных наук Тартуского университета начали собирать у жителей Тарту простаивающую технику, чтобы отремонтировать и передать беженцам, прибывшим в Тарту.

Марти Нарышкин занялся благотворительным ремонтом во время коронакризиса, когда эстонским семьям понадобились компьютеры для домашнего обучения. «Но затем некоторые из них попали в дома владельцев роскошных автомобилей, а люди, которые нуждались в помощи, остались без компьютеров. Поэтому я решил на какое-то время прекратить занятия благотворительностью», – вспоминает он.

Есть сотни, нужны тысячи

Но сейчас применение в свободное время своих навыков для помощи другим – это меньшее, что может сделать Нарышкин. «Я подумал: если я не предложу помощь украинцам, страдающим от войны, то случись мне оказаться в такой же ситуации и нуждаться в поддержке, я не буду чувствовать себя вправе просить об этом», – говорит компьютерщик.

К настоящему времени Нарышкин вместе с другими волонтерами отремонтировал и передал беженцам около 230 компьютеров и 70 смарт-устройств. Однако технические потребности военных беженцев измеряются тысячами единиц, поэтому волонтеры благодарны, например, и за упавшие в чашку чая айфоны, и за лэптопы возрастом в несколько лет. К подержанному оборудованию отношение такое же, как к поношенной одежде – это то, что люди готовы использовать, если устройство в рабочем состоянии.

«Нет никакого толку от рабочего компьютера прошлого века, потому что его производительность недостаточна. Но современное оборудование помогает в учебе детям беженцев, которым до сих пор приходилось учиться через смартфон», – поясняет волонтер.

Многие компании помогают приобретать компоненты, необходимые для ремонта оборудования, но иногда Марти Нарышкин тратит и собственные сбережения на жесткие диски и другие комплектующие. Для желающих помочь и не имеющих дома лишнего компьютерного оборудования, открыт специальный счет, куда можно перечислить денежную сумму.

Благотворительный аукцион

Инициативу также поддержал Институт компьютерных наук Тартуского университета, чьи сотрудники открыли в вестибюле Дельта-центра пункт сбора устройств, которые нуждаются в небольшом ремонте. Чтобы сэко­номить время и усилия техников, благотворителей просят сопровождать устройства контактной информацией и описанием неполадок.

Под руководством Института компьютерных наук в Дельта-центре уже состоялся благотворительный аукцион, средства от которого пойдут на поддержку украинских военных беженцев. Свой вклад в мероприятие внес посол Великобритании в Эстонии Росс Аллен. «Из посольства передали чай и пирожные для фуршета, а предметы, выставленные на аукцион, поступили из нескольких мест», – пояснил Яак Вило, директор Института компьютерных наук. – На торги выставлялись как заранее поступившие предметы, так и привезенные участниками в день мероприятия».

На аукционе участники могли купить самые разные вещи, например университетские сувениры, предметы искусства и другие изделия ручной работы. Предлагалось даже совершить поездку на беспилотном автомобиле. Яак Вило добавил, что отсутствие публичной рекламы оъяснялось его пригласительным характером мероприятия. В нем приняли участие представители городских властей и технологического сектора, а также люди, связанные с университетом.

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