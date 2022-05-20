СМИ снова пишут о дочерях Путина. Что нужно знать об этом

СМИ со ссылкой на совместное расследование «Важных историй» (издание признано в России нежелательной организацией и организацией, выполняющей функции «иностранного агента») и Der Spiegel пишут, что после расставания со своим первым мужем Кириллом Шамаловым - заместителем председателя правления «Сибура» - Катерина Тихонова начала встречаться с 52-летним Игорем Зеленским, теперь уже бывшим худруком Баварского государственного балета.

В апреле этого года он покинул пост - судя по всему, из-за нежелания публично осудить войну против Украины, следует из расследования.

Откуда информация?

Во-первых, в распоряжении журналистов-расследователей оказался список пассажиров рейса, который 9 декабря 2019 года приземлился в VIP-терминале аэропорта Внуково, пишет издание «Агентство». По их данным, на борту самолета были Тихонова, Зеленский, их дочь, которой к тому моменту было два года, а также две няни, преподавательница фортепьяно и трое сотрудников Службы безопасности президента России, уточняет издание «Медуза» (в России внесена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Авторы заявляют, что список пассажиров им передал источник в аэропорту.

Во-вторых, авторы расследования утверждают, что в их распоряжении есть данные о перелетах Тихоновой, из которых следует, что за последние два года она летала в Мюнхен, где работал Зеленский, более 50 раз.

Третий источник - аноним, который около двух лет назад прислал в редакцию «Важных историй» архив писем бывшего мужа Тихоновой Шамалова. Теперь этот анонимный источник передал расследователям файлы, которые авторы называют документами из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента и личного охранника Тихоновой (в расследовании называется его имя). В этих документах якобы есть копии паспорта дочери Путина, Игоря Зеленского и девочки, родившейся в 2017 году. Ее отчество - Игоревна. Всем им охранник Тихоновой покупал авиабилеты, утверждается в расследовании.

Наконец, в-четвертых, на вопрос о Зеленском источник Der Spiegel в Баварском государственном балете ответил, что тот, «скорее всего, партнер дочери Путина», хотя журналисты даже не успели спросить об этом.

Расследователи не смогли установить, когда и при каких обстоятельствах познакомились Тихонова и Зеленский. Они могут только утверждать, что в Мюнхен младшая дочь Путина стала часто летать с 2017 года. На телефонные звонки Зеленский не ответил.

Зеленский - советский и российский артист балета и балетмейстер, ему 52 года, с 2016 года был художественным руководителем Баварского государственного балета. С начала 1990-х работал в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне и на других крупнейших площадках мира. Был худруком Новосибирского театра оперы и балета - до лета 2016 года.