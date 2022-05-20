Популярный финский блогер нахваливает эстонские рестораны

Блог возник, когда Хенна проходила курс маркетинга в социальных сетях - частью этого курса было учебное упражнение по ведению блога.

Сегодня у него уже десятки тысяч подписчиков и около полутора миллионов просмотров. Фуд-блог Хенны настолько популярен по ту сторону Финского залива, что когда какой-нибудь финн едет в Эстонию, он выбирает ресторан для посещения именно на основе ее рекомендаций.