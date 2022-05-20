Хенна Миккиля из финского города Турку уже много лет живет в Старом городе Таллинна и ведет очень популярный у финнов блог об Эстонии, где описывает и рекомендует своим соотечественникам наши рестораны и достопримечательности.
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Популярный финский блогер нахваливает эстонские рестораны
Популярный финский блогер нахваливает эстонские рестораны
Блог возник, когда Хенна проходила курс маркетинга в социальных сетях - частью этого курса было учебное упражнение по ведению блога.
Сегодня у него уже десятки тысяч подписчиков и около полутора миллионов просмотров. Фуд-блог Хенны настолько популярен по ту сторону Финского залива, что когда какой-нибудь финн едет в Эстонию, он выбирает ресторан для посещения именно на основе ее рекомендаций.