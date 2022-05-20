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Популярный финский блогер нахваливает эстонские рестораны

Kuuuurija
Популярный финский блогер нахваливает эстонские рестораны
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Фото: Pilt videost

Хенна Миккиля из финского города Турку уже много лет живет в Старом городе Таллинна и ведет очень популярный у финнов блог об Эстонии, где описывает и рекомендует своим соотечественникам наши рестораны и достопримечательности.

Блог возник, когда Хенна проходила курс маркетинга в социальных сетях - частью этого курса было учебное упражнение по ведению блога.

Сегодня у него уже десятки тысяч подписчиков и около полутора миллионов просмотров. Фуд-блог Хенны настолько популярен по ту сторону Финского залива, что когда какой-нибудь финн едет в Эстонию, он выбирает ресторан для посещения именно на основе ее рекомендаций.

Популярность блога Хенны, вероятно связана с тем, что наши таллиннские гастрономические заведения могут быть сколь угодно хорошими, но для финна все же важнее всего, чтобы их рекомендовал ему свой человек.

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