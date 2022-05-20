В пятницу выпускные классы сдают госэкзамен по математике

Учащиеся могли выбирать между экзаменом по узкому или расширенному курсу математики: на первый записались 4263 человека, еще 5005 студентов сдают экзамен по расширенному курсу.

По словам главы отдела тестирования и оценивания Департамента образования и молодежи Айми Пюйя, математика является последним государственным экзаменом, который завершает в этом году экзаменационный период для большинства абитуриентов.

«Сегодняшние выпускники много находились на дистанционном обучении в 10 и 11 классах, во время учебы в течение нескольких месяцев была особая ситуация. Им приходилось адаптироваться, менять свои привычки к обучению и иногда получать знания самостоятельно. Выпускники этого года определенно более закаленные и зрелые для совершения жизненного выбора, чем выпускники предыдущих лет», — сказала она.

«Еще четыре недели ожидания, и молодежь получит результаты этих государственных экзаменов, состоятся торжественные акты и завершится учеба в гимназии. Сил и выносливости молодым людям для этого последнего усилия», — пожелала Пюйя.

На уровне гимназии можно пройти курс математики состоящий из 8 или 14 подкурсов. Молодой человек, проходивший узкий курс математики, мог выбрать сдачу экзамена по расширенному курсу и наоборот.

Если абитуриент желает сдать государственный экзамен по математике, но по уважительной причине не может участвовать в основном экзамене, он должен подать заявление на участие в дополнительном экзамене не позднее 25 мая. Дополнительный госэкзамен по математике состоится 3 июня.

Экзаменационные работы оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. Условия сдачи экзамена одинаковы для всех экзаменующихся. Экзамен считается сданным, если учащийся набрал на экзамене хотя бы один балл.