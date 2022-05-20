Пограничники задержали гражданина России, который через Псковское озеро плыл в Эстонию, пишет RusERR.
Гражданин России пытался переплыть Псковское озеро и попасть в Эстонию
Гражданин России пытался переплыть Псковское озеро и попасть в Эстонию
В ночь на 20 мая пограничники задержали гражданина Российской Федерации 1987 года рождения, который плыл из Российской Федерации в Эстонскую Республику, сообщила в пятницу Лыунаская префектура.
Мужчина был задержан в районе деревни Рысна и доставлен в отделение полиции для дальнейших процессуальных действий.
Об инциденте проинформирована пограничная служба Российской Федерации.