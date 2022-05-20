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Гражданин России пытался переплыть Псковское озеро и попасть в Эстонию

rus.postimees.ee
Гражданин России пытался переплыть Псковское озеро и попасть в Эстонию
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Margus Ansu

Пограничники задержали гражданина России, который через Псковское озеро плыл в Эстонию, пишет RusERR.

В ночь на 20 мая пограничники задержали гражданина Российской Федерации 1987 года рождения, который плыл из Российской Федерации в Эстонскую Республику, сообщила в пятницу Лыунаская префектура.

Мужчина был задержан в районе деревни Рысна и доставлен в отделение полиции для дальнейших процессуальных действий.

Об инциденте проинформирована пограничная служба Российской Федерации.

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