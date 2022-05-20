Мошенники выманили у пожилого нарвитянина 5000 евро

Как передала пресс-служба департамента полиции и погранохраны, в среду 69-летнему нарвитянину позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками телефонной службы банка. Они попросили потерпевшего с помощью Smart-ID ввести свои ПИН-коды. Позднее выяснилось, что, использовав полученные данные, мошенники оформили на его имя кредит, деньги были переведены на чужой счет, а потерпевшему нанесен ущерб на сумму в 5000 евро.