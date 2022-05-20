Подозрение подтвердилось: Tanker продает сваренное в Литве пиво под видом эстонской продукции

О подозрениях, связанных с производством пива Tanker Postimees писал 12 апреля. Теперь издание получило информацию, что спустя неделю, 19 апреля, Департамент сельского хозяйства и продовольствия начал производство. В его ходе выяснилось, что хотя новые сорта пива (Sauna Lager, Tume Lager, Kerge IPA и безалкогольный Sauna Lager) частично производятся в Эстонии, они также варятся, ферментируются и разливаются на заводе в Литве.

Однако пивоваренная компания не представила соответствующую информацию в государственный алкогольный регистр, и поэтому 5 мая Департамент сельского хозяйства и продовольствия решил начать производство в отношении материнской компании Tanker - Royal Unibrew Eesti OÜ, поскольку они являются продавцами пива в Эстонии и должны правильно внести его в алкогольный регистр.

Насколько известно Postimees, Департамент сельского хозяйства и продовольствия также передал подозрения о недобросовестной коммерческой практике в Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA).

Пивоварня не смогла ответить на вопросы

В начале апреля крафтовая пивоварня Tanker сообщила СМИ, что планирует в этом году инвестировать один миллион евро в производство пива премиум-сегмента и начать конкурировать с двумя крупными игроками на рынке (Saku и A. Le Coq), чья доля на рынке составляет сегодня более 90 процентов. В то же время в сообщении подчеркивалось, что новые сорта пива будут производиться на заводе компании в Юри. В магазинах напиток даже рекламировали с пометкой «от малой пивоварни».

Однако заводские коды на пивных банках были аналогичны кодам, напечатанным на пиве Mõisakeldri, которое производится литовским пивоваренным заводом Kalnapilis. Завод в Калнапилисе принадлежит датской пивоварне Royal Unibrew, которая также владеет пивоварней Tanker через местный филиал Royal Unibrew Eesti OÜ.

Прокурист Royal Unibrew Eesti Раннер Кунингас в телефонном разговоре с Postimees сначала не смог дать четкого утвердительного или отрицательного ответа на вопрос, произведены ли новые сорта пива в Эстонии или Литве, и попросил направлять вопросы в письменной форме. В более позднем тщательно сформулированном ответе Кунингас по сути, признал, что на эстонские прилавки могло попасть и пиво, произведенное в Литве.