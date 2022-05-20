Наш гонщик Юри Випс дебютирует на гонке Ф1

«Мне приятно, что я могу наконец поделиться этим с вами, - написал Випс в своем Instagram. – У меня будет дебют на тренировке в пятницу. Не могу описать, как я благодарен за эту возможность. Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне оказаться там, где я есть».