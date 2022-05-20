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Наш гонщик Юри Випс дебютирует на гонке Ф1

rus.postimees.ee
Наш гонщик Юри Випс дебютирует на гонке Ф1
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Юри Випс.
Юри Випс. Фото: XPB/XPB Images/PA Images

Эстонский гонщик Юри Випс официально дебютирует в серии Ф1 – в пятницу он выйдет на старт этапа гонки в Барселоне в команде Red Bull.

«Мне приятно, что я могу наконец поделиться этим с вами, - написал Випс в своем Instagram. – У меня будет дебют на тренировке в пятницу. Не могу описать, как я благодарен за эту возможность. Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне оказаться там, где я есть».

Випс проведет тренировку на машине второго пилота Red Bull Серджио Переза.

До этого 21-летний гонщик мог ездить на автомобилях «Формулы 1» в тестовых заездах. На некоторых этапах состязаний он был запасным пилотом Red Bull.

На этих выходных в Испании пройдет Гран-при на кольцевой гонке в Барселоне. В пятницу состоится первая тренировка, которая начнется в 15.00.

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