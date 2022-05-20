Новая программа обращения с отходами предусматривает изменения уже в следующем году

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, цель программы обращения с отходами – задавать в Эстонии вектор перехода на целостную экономику замкнутого цикла, испытывая новые подходы в этой области.

«При постановке целей мы исходили из требований ЕС и были довольно амбициозны, но реалистичны. Если нам удастся выполнить задачи, заложенные в программе обращения с отходами, то мы можем быть уверены том, что Таллинн достигнет целей, установленных ЕС и законом, и даже превзойдет их», - сказал Вимм.

«Например, мы намерены уже с начала следующего года запретить использование одноразовой посуды на общественных мероприятиях, а с апреля сделать раздельный сбор биоразлагаемых отходов обязательным для всех. Помимо сокращения потребления, повторное использование или переработка всегда должны быть предпочтительнее, чем выбрасывание вещей. Мы будем постепенно открывать центры переработки при станциях по приему отходов, чтобы направлять на повторное использование вещи, которые пригодны к использованию или нуждаются в ремонте», - добавил Вимм.

Утвержденная Таллиннским городским собранием программа обращения с отходами уточняет план действий по достижению цели устойчивого управления отходами, обозначенный в стратегии развития «Таллинн 2035», и подчеркивает наиболее важные разработки и инвестиции в этой области до 2026 года. Запланированная деятельность будет поддерживать т.н. дорожную карту экономики замкнутого цикла, а также цели, обозначенные в климатической программе.

В соответствии с программой, основное изменение заключается в том, что раздельный сбор биоразлагаемых отходов станет обязательным во всех домах. Хотя Закон об отходах накладывает на местные самоуправления обязательство организовать раздельный сбор биоразлагаемых отходов на всех объектах недвижимости не позднее конца 2023 года, город планирует ввести этот порядок уже с апреля следующего года. Согласно планам, в случае жилья на две семьи и частных домов сохранится возможность при желании компостировать биоразлагаемые отходы на месте, в остальных случаях будет действовать обязанность собирать биоразлагаемые отходы в отдельный контейнер и передавать их перевозчику отходов.

В Таллинне уже действует раздельный сбор текстильных отходов через станции по приему отходов. Цель на период с 2022 по 2026 год - найти способы переработки текстильных отходов. В настоящее время таких возможностей нет ни в Эстонии, ни в соседних странах, поэтому это станет серьезным вызовом для всей страны.

В новом периоде действия программы обращения с отходами ставится цель преобразовать станции по приему отходов в Центры переработки отходов, в которых наряду с возможностью передачи отходов будут созданы условия для продвижения экономики замкнутого цикла – такие как пункты повторного использования, а также ремонтные и швейные мастерские.

Горожане смогут приносить в пункты повторного использования ставшие ненужными вещи в хорошем состоянии, которые могут понадобиться другим людям. В мастерских люди смогут отремонтировать свои вещи.