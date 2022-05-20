Ринкевич о требовании России: «Не компенсацию они получат, а от мертвого осла уши»

Как министр указал в Twitter: Россия сообщила, что захочет от Латвии компенсацию за снос памятника оккупантов.

В свою очередь Ринкевич, говоря словами классика, отметил, что Россия не компенсацию получит, а от мертвого осла уши.

Runājot klasiķa vārdiem: «Nevis kompensāciju viņi dabūs, bet beigta ēzeļa ausis»



Krievija paziņojusi, ka gribēs kompensāciju no Latvijas par okupantu pieminekļa nojaukšanu https://t.co/hRD9FeoQk9 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 19, 2022

В четверг, 19 мая, на сайте МИД России был опубликован комментарий официального представительства ведомства Марии Захаровой: «В ходе встречи в МИД России Послу Латвии в Москве М. Риекстиньшу был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи провокационным решением Сейма Латвии от 12 мая сего года. Послу Латвии было заявлено, что российская сторона рассматривает одностороннее прекращение действия статьи 13 Соглашения как нарушение обязательств Латвии, противоречащее общепризнанным нормам права международных договоров. Указанное нарушение дает основания России ставить вопрос о международно-правовой ответственности Латвии, которая выражается, в частности, в обязанности последней полностью возместить вред, в том числе в форме компенсации ущерба, вызванный упомянутым нарушением».

В 2005 году президент России Владимир Путин сообщил, что Москва никогда не согласится обсуждать на переговорах со странами Балтии территориальные вопросы.