Похоже, нас обманули. Промоутер уверен, что Фьюри никуда не уйдет

«Мы все понимаем, что никуда Фьюри не уходит. Он не сделает титул вакантным. Думаю, и мы все надеемся, что он собирается драться с победителем боя Усик - Джошуа за все пояса супертяжелого веса. Это будет невероятный для всех поединок», - сказал Хирн.