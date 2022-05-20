Промоутер Эдди Хирн уверен, что Тайсон Фьюри не завершит карьеру, потому что впереди его должен ждать бой за все пояса супертяжелого веса, сообщает sport.ua.
Похоже, нас обманули. Промоутер уверен, что Фьюри никуда не уйдет
Похоже, нас обманули. Промоутер уверен, что Фьюри никуда не уйдет
«Мы все понимаем, что никуда Фьюри не уходит. Он не сделает титул вакантным. Думаю, и мы все надеемся, что он собирается драться с победителем боя Усик - Джошуа за все пояса супертяжелого веса. Это будет невероятный для всех поединок», - сказал Хирн.
Фьюри удерживает пояс WBC, тогда как остальными тремя титулами владеет Александр Усик.
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