Персона ⟩ Горячие евродепутаты в ночном Страсбурге

Ничего аморального в этом нет. Кто не ходил в ночной клуб посреди рабочей недели в пять часов утра? Все ходили, пошли и народные избранники. Нужно особо отметить, что в клуб они шли, чтобы продолжить начатый накануне в пабе диспут, и вовсе даже не собирались танцевать. Мадисон приводит вполне логичный аргумент: «Для танцев с нами должны были быть женщины, но на этот раз их там не было». Да и какие тут могут быть женщины, если Терраса дома ждет супруга Кайли, а Мадисона – супруга Мерит? Но не об этом сейчас, не об этом.

В то утро попасть в клуб депутатам так и не удалось. Конфликт разразился прямо на входе. По версии собственника клуба, один из депутатов, назовем его Рихо, сцепился с работником, предлагающим гостям заплатить за вход и оставить в гардеробе верхнюю одежду. Собственник утверждает, что в ту ночь на входе стоял темнокожий сотрудник, которого в итоге якобы обозвали негром и обезьяной.

Кстати, второе слово в этой истории занимает важное место, поскольку, по свидетельству хозяина клуба, депутат произнес его по-французски, чем поразил всех присутствующих. Депутат Мадисон говорит, что и слова-то такого не знает: «Один из нас сказал по-французски "обезьяна". Я потом погуглил, как обезьяна по-французски, там что-то было с буквой "s", я даже не помню».

Все это, утверждает обиженная сторона, привело к тому, что пришлось вызвать полицию. Депутаты пылили, полиция наводила порядок. Говорят, кто-то кого-то даже ударил. После составили протокол и разошлись ждать решения.

По версии Мадисона, конфликт у клуба выглядел несколько иначе. У дверей стоял человек с белой кожей. Всем было предложено заплатить за вход и снять верхнюю одежду. Террас отказался снимать пиджак и решил доказать, что это именно пиджак, а не куртка-пальто-шуба-бурка – нужное уточняется. Охранник настаивал на своем, Террас на своем. Мадисон заверяет, что поспешил уладить недоразумение, но тут появилась полиция.

С этого момента начинается самое интересное. Бывший помощник полицейского Мадисон, напомним, отчисленный из рядов помощников за неподобающее поведение, указал французским полицейским на то, что они неправильно работают. Вот у нас – в Эстонии – полиция работает правильно, и он – Мадисон – это очень хорошо знает.

Бывший главком Террас не придумал ничего лучше, как достать мобильный телефон и начать демонстративно снимать стражей порядка и все, что творилось на входе ночного клуба. Мадисон тем временем укорял противную сторону в том, что она негативно отнеслись к его коллеге и ему – бывшему помощнику полицейского. Стыдно, когда полиция нарушает права человека. Полиция отобрала у Терраса телефон и попыталась удалить записи. Мадисон отобрал телефон у полиции и вернул его владельцу.