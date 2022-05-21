История жаркой ночной прогулки двух, безусловно, достойных представителей Эстонии в Европейском парламенте – Рихо Терраса и Яака Мадисона – долетела до родины пару недель назад и стала одной из ключевых новостей наряду с войной, санкциями, новым конфликтом внутри правящей коалиции и переживаниями за Стефана на Евровидении.
Персона ⟩ Горячие евродепутаты в ночном Страсбурге
Бывший главком Вооруженных сил Эстонии и молодой политик оказались героями публикаций во французских газетах. И вовсе не из-за своих несгибаемых идейных позиций, а из-за скандала у дверей страсбургского ночного клуба. Пришлось вмешаться даже местной полиции.
Старый солдат и молодое дарование
Для начала давайте вспомним, кому удалось отметиться во французской полицейской сводке и на первых полосах эстонских изданий.
Рихо Террас – кадровый военный, бывший главнокомандующий Силами обороны Эстонии, член партии «Отечество». Большой карьерный путь – от матроса-срочника до человека, командующего вооруженными силами Эстонии – прошел для Терраса спокойно и благородно. Яркой на высказывания фигурой он стал после ухода с воинской службы и перехода в политику.
В качестве профессионального политика Террас обозначил себя как непримиримый противник агрессивной политики России и ее лидера-диктатора Владимира Путина. Он многократно выражал активное несогласие со своей коллегой по Европарламенту Яной Тоом, называя ее главой пятой колонны и даже обвиняя в целенаправленной подрывной деятельности внутри Эстонии. В Европарламент Террас попал после выхода Великобритании из Евросоюза, когда Эстонии подвернулось седьмое депутатское место. Оно и досталось Террасу.
Яак Мадисон – член Консервативной народной партии Эстонии – начал свою политическую карьеру со скандалов. Пока он обживался на общественном поприще, СМИ муссировали эпизоды его личной жизни. Сначала рассказывали о том, что из команды одного из паромов местной судоходной компании его уволили за то, что во время его смен регулярно пропадали мобильные телефоны. Затем Мадисона обвиняли в домогательствах и притеснениях женщин.
Последний раз его имя прозвучало в негативном ключе в апреле прошлого года. В то время противники ковидных ограничений начали высказывать свое недовольство как на площадях, так и на различных интернет-платформах. На одной из них евродепутат Мадисон побеседовал с известным противником ограничений Варро Воглайдом. Полиция расценила беседу как прямой призыв к нарушению правопорядка и неподчинению властям. Такие призывы, наверное, позволительны оппозиционному политику, но никак не подходят помощнику полицейского. Мадисон обжаловал све отчисление, но Таллиннский административный суд не увидел в решении полиции нарушения правовых норм.
Теперь же случился новый скандал, ключевыми фигурами которого стали бывший главком и бывший помощник полицейского, а ключевыми словами – «негр» и «обезьяна». Но поводом для всего, как бы глупо это ни звучало, стал пиджак Рихо Терраса, который он отказался снимать.
Танцы без женщин, но с пиджаком
Сегодня мозаику фактов, просочившихся в медиа после той склоки, уже можно сложить в более-менее стройную картинку. Отработав в среду, 4 мая, традиционно затяжной и напряженный рабочий день евродепутата, избранники народа отправились поужинать и прогуляться по вечернему городу. Долго ли, коротко ли гуляли депутаты, но около пяти утра, заправившись до того, по словам Мадисона, чашкой кофе, чашкой чая, пивом и рюмочкой чего-то крепкого (предположительно текилы), но так и не завершив обсуждение дел глубоко важных и в чем-то даже судьбоносных, депутаты Европарламента решили заглянуть в ночной клуб.
Ничего аморального в этом нет. Кто не ходил в ночной клуб посреди рабочей недели в пять часов утра? Все ходили, пошли и народные избранники. Нужно особо отметить, что в клуб они шли, чтобы продолжить начатый накануне в пабе диспут, и вовсе даже не собирались танцевать. Мадисон приводит вполне логичный аргумент: «Для танцев с нами должны были быть женщины, но на этот раз их там не было». Да и какие тут могут быть женщины, если Терраса дома ждет супруга Кайли, а Мадисона – супруга Мерит? Но не об этом сейчас, не об этом.
В то утро попасть в клуб депутатам так и не удалось. Конфликт разразился прямо на входе. По версии собственника клуба, один из депутатов, назовем его Рихо, сцепился с работником, предлагающим гостям заплатить за вход и оставить в гардеробе верхнюю одежду. Собственник утверждает, что в ту ночь на входе стоял темнокожий сотрудник, которого в итоге якобы обозвали негром и обезьяной.
Кстати, второе слово в этой истории занимает важное место, поскольку, по свидетельству хозяина клуба, депутат произнес его по-французски, чем поразил всех присутствующих. Депутат Мадисон говорит, что и слова-то такого не знает: «Один из нас сказал по-французски "обезьяна". Я потом погуглил, как обезьяна по-французски, там что-то было с буквой "s", я даже не помню».
Все это, утверждает обиженная сторона, привело к тому, что пришлось вызвать полицию. Депутаты пылили, полиция наводила порядок. Говорят, кто-то кого-то даже ударил. После составили протокол и разошлись ждать решения.
По версии Мадисона, конфликт у клуба выглядел несколько иначе. У дверей стоял человек с белой кожей. Всем было предложено заплатить за вход и снять верхнюю одежду. Террас отказался снимать пиджак и решил доказать, что это именно пиджак, а не куртка-пальто-шуба-бурка – нужное уточняется. Охранник настаивал на своем, Террас на своем. Мадисон заверяет, что поспешил уладить недоразумение, но тут появилась полиция.
С этого момента начинается самое интересное. Бывший помощник полицейского Мадисон, напомним, отчисленный из рядов помощников за неподобающее поведение, указал французским полицейским на то, что они неправильно работают. Вот у нас – в Эстонии – полиция работает правильно, и он – Мадисон – это очень хорошо знает.
Бывший главком Террас не придумал ничего лучше, как достать мобильный телефон и начать демонстративно снимать стражей порядка и все, что творилось на входе ночного клуба. Мадисон тем временем укорял противную сторону в том, что она негативно отнеслись к его коллеге и ему – бывшему помощнику полицейского. Стыдно, когда полиция нарушает права человека. Полиция отобрала у Терраса телефон и попыталась удалить записи. Мадисон отобрал телефон у полиции и вернул его владельцу.
Финал этой истории предсказуем. Дело должно закончиться полюбовно хотя бы потому, что депутаты имеют знаменитую неприкосновенность. Полиция Франции пусть и возбудила уголовное дело за драку с полицией и расистские высказывания, но фигуранты дела от всего открещиваются, заявляя, что дальше спора о пиджаке дело не зашло. На родине к яркому поведению Мадисона привыкли давно. Террас заявил о своей порядочности в социальных сетях, пообещав, что впредь будет держать в руках себя, а не любимый пиджак. Судя по всему, пиджак дорог депутату настолько, что он готов скандалить и драться за него. Все забудется и сгладится, останутся только достижения на ниве парламентской работы.