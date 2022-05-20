Сегодня в Риге состоится шествие «За освобождение от советского наследия»

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, шествие пройдет с 18:00 до 20:30. Оно начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.

Шествие состоится под лозунгом «За освобождение от советского наследия», и его участники будут требовать убрать все советские памятники и другие объекты на территории Латвии.

Организаторы шествия выдвинули ряд требований президенту, Сейму и правительству.

Они требуют немедленно обобщить данные обо всех памятниках и памятных местах СССР, то есть российских оккупационных властей, а затем демонтировать их. Также организаторы шествия требуют сменить названия всех улиц, площадей и скверов в Латвии, связанных с советскими функционерами.

Организаторы шествия требуют срочно разработать и принять закон о выдворении нелояльных государству лиц из Латвии и лишении их гражданства, а также разработать закон, который запрещает баллотироваться на выборах Сейма, самоуправлений и Европарламента, занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях лицам, которые поддерживают агрессию России против Украины.

«На народном собрании 20 мая 2022 года, посвященном укреплению духа народа, его костяка и самосознания, мы выразим позицию о праздновании 9 мая в местах памяти оккупантов Латвии, российской армии, а также об освобождении от советского идеологического наследия – памятников и памятных знаков.

Никогда зло не испытывает триумф так уверенно, как тогда, когда хорошие люди ничего не делают. Так сделаем все, чтобы Латвия была государством, которое основано на европейских ценностях и заботится о своей уникальной идентичности», – заявили организаторы мероприятия.

Они также призывают патриотов Латвии, чьим родным языком не является латышский, но которые уважают ценности Латвии, в 18:00 прийти к памятнику Свободы, чтобы вместе отправиться в шествие к памятнику оккупации, где выступят патриоты Латвии и другие известные в обществе люди.