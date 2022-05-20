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Охота на олигархов: эстонские порты стараются вычислить яхты, принадлежащие россиянам

rus.postimees.ee
Охота на олигархов: эстонские порты стараются вычислить яхты, принадлежащие россиянам
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06.11.2018. Tallinn. Haven Kakumäe, jahtide ladustamine, paatide ladustamine, sadam. A safe harbor and world-class amenities make Haven Kakumäe the most privileged yachting destination in Estonia. storage of yachts, boat storage FOTO: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA
06.11.2018. Tallinn. Haven Kakumäe, jahtide ladustamine, paatide ladustamine, sadam. A safe harbor and world-class amenities make Haven Kakumäe the most privileged yachting destination in Estonia. storage of yachts, boat storage FOTO: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Опасаясь арестов собственности, российские богачи переводят свои яхты в более безопасные места, чтобы не потерять их, пишет Äripäev, добавляя, что если до войны эстонские порты старались привлекать российских клиентов, теперь их приходится тщательно проверять и некоторым из них отказывать.

Так, Яхта Grey Goose, ходящая под британским флагом, любит курсировать между Какумяэ и Санкт-Петербургом, куда она снова отправилась не далее как в четверг - при этом при проверке данных судна истинного владельца установить не получится.

Девелопер портового комплекса Какумяэ Неэме Каарма сообщил, что большая часть российских судов уже ушла, а на те, что стоят в гавани Какумяэ, санкции не распространяются.

Подробнее читайте на сайте Äripäev.

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