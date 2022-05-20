Охота на олигархов: эстонские порты стараются вычислить яхты, принадлежащие россиянам

Опасаясь арестов собственности, российские богачи переводят свои яхты в более безопасные места, чтобы не потерять их, пишет Äripäev, добавляя, что если до войны эстонские порты старались привлекать российских клиентов, теперь их приходится тщательно проверять и некоторым из них отказывать.