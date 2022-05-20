Бывший чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в Instagram кадры со своими действиями в клетке, пишет sport.nv.ua.
Видео ⟩ 55-летний Майк Тайсон практически размолотил в клетке своего тренера
55-летний Майк Тайсон практически размолотил в клетке своего тренера
В ролике показано, как Майк наносит мощные удары с неимоверной скоростью в защиту своему тренеру.
«Борьба полезна для души», — написал в комментарии к ролику 55-летний Тайсон. Один из пользователей ответил: «Этот человек — зверь с четырьмя жизнями».
Тайсон за свою карьеру провел 56 боев, 50 из которых он выиграл и шесть проиграл. Из спорта Майк ушел в 2005 году.
29 ноября 2020 года Тайсон вернулся в ринг и провел выставочный бой против другого легендарного соотечественника Роя Джонса. Их поединок завершился ничьей.
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