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Видео ⟩ 55-летний Майк Тайсон практически размолотил в клетке своего тренера

rus.postimees.ee
55-летний Майк Тайсон практически размолотил в клетке своего тренера
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Майк Тайсон (справа).
Майк Тайсон (справа). Фото: Joe Scarnici/AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе опубликовал в Instagram кадры со своими действиями в клетке, пишет sport.nv.ua.

В ролике показано, как Майк наносит мощные удары с неимоверной скоростью в защиту своему тренеру.

«Борьба полезна для души», — написал в комментарии к ролику 55-летний Тайсон. Один из пользователей ответил: «Этот человек — зверь с четырьмя жизнями».

Тайсон за свою карьеру провел 56 боев, 50 из которых он выиграл и шесть проиграл. Из спорта Майк ушел в 2005 году.

29 ноября 2020 года Тайсон вернулся в ринг и провел выставочный бой против другого легендарного соотечественника Роя Джонса. Их поединок завершился ничьей.

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