Видео ⟩ 55-летний Майк Тайсон практически размолотил в клетке своего тренера

В ролике показано, как Майк наносит мощные удары с неимоверной скоростью в защиту своему тренеру.

«Борьба полезна для души», — написал в комментарии к ролику 55-летний Тайсон. Один из пользователей ответил: «Этот человек — зверь с четырьмя жизнями».

Тайсон за свою карьеру провел 56 боев, 50 из которых он выиграл и шесть проиграл. Из спорта Майк ушел в 2005 году.