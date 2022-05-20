На озере Харку вновь откроется бассейн под открытым небом

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, в районе Хааберсти полным ходом идет подготовка к наступающему пляжному сезону, который стартует 1 июня.

«Несмотря на прогноз погоды, который пока не обещает наступления пляжной погоды, бассейн под открытым небом на озере Харку уже установлен», — сказал старейшина и добавил, что в прошлом году бассейн по открытым небом стал очень популярным местом для купания.

«На зимний период бассейн под открытым небом необходимо демонтировать, но теперь бассейн снова установлен на привычном месте. В бассейне под открытым небом три дорожки, по краям которых находится стена для отталкивания для более удобного разворота плавающих. Длина дорожки составляет 25 метров и ширина 2,5 метра. Глубина воды в бассейне в среднем 1,6 метров», — сказал Сильянов.

«1 июня на пляжах Какумяэ и озере Харку, а также на территории бассейна под открытым небом приступает к работе береговая охрана. Услугу береговой охраны оказывает G4S Eesti. У спасателей G4S Eesti многолетний опыт работы по охране пляжей Таллинна», — сказал Сильянов и добавил, что нахождение и плавание в бассейне под открытым небом под свою ответственность. «В непосредственной близости от входа в бассейн под открытым небом установлены информационные таблички с правилами поведения в бассейне, которым необходимо следовать», — подчеркнул старейшина.