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На озере Харку вновь откроется бассейн под открытым небом

rus.postimees.ee
На озере Харку вновь откроется бассейн под открытым небом
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Бассейн на озере Харку.
Бассейн на озере Харку. Фото: Управа Хааберсти.

На этой неделе по заказу управы Хааберсти на озере Харку установили ставший популярным в прошлом году бассейн под открытым небом. Бассейн находится в непосредственной близости от пляжа, и будет радовать горожан до начала осенне-зимнего периода.

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова, в районе Хааберсти полным ходом идет подготовка к наступающему пляжному сезону, который стартует 1 июня.

«Несмотря на прогноз погоды, который пока не обещает наступления пляжной погоды, бассейн под открытым небом на озере Харку уже установлен», — сказал старейшина и добавил, что в прошлом году бассейн по открытым небом стал очень популярным местом для купания.

«На зимний период бассейн под открытым небом необходимо демонтировать, но теперь бассейн снова установлен на привычном месте. В бассейне под открытым небом три дорожки, по краям которых находится стена для отталкивания для более удобного разворота плавающих. Длина дорожки составляет 25 метров и ширина 2,5 метра. Глубина воды в бассейне в среднем 1,6 метров», — сказал Сильянов.

«1 июня на пляжах Какумяэ и озере Харку, а также на территории бассейна под открытым небом приступает к работе береговая охрана. Услугу береговой охраны оказывает G4S Eesti. У спасателей G4S Eesti многолетний опыт работы по охране пляжей Таллинна», — сказал Сильянов и добавил, что нахождение и плавание в бассейне под открытым небом под свою ответственность. «В непосредственной близости от входа в бассейн под открытым небом установлены информационные таблички с правилами поведения в бассейне, которым необходимо следовать», — подчеркнул старейшина.

«К 1 июня, когда официально открывается пляжный сезон, пляжи района Хааберсти приведут в порядок, будет просеян песок, установлены мусорные урны и кабинки для переодевания, а также для безопасности отдыхающих будет обеспечена пляжная охрана», — пообещал старейшина.

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