Комментарий ⟩ Центристы плачут, реформисты слезам не верят

Центристская партия уже несколько месяцев болезненно переживает падение своего рейтинга и продолжающееся распыление электората. На фоне этого планомерный рост поддержки коалиционного партнера – Партии реформ – действует на центристов, как соль на рану.

Лидер Центристской партии Юри Ратас вынужден наблюдать со стороны, как не он, а Кая Каллас сияет на экранах ведущих мировых телеканалов. У Каллас получилось стать одним из важнейших представителей стран Центральной и Восточной Европы в глобальном мире, благодаря твердой позиции и реалистичным прогнозам относительно продолжающейся российской агрессии в Украине.

Обеспокоенные рейтингом центристы подсчитывают цифры и переживают, что война положительно сказывается на поддержке реформистов, а им практически ничего не перепадает. Председатель парламентской фракции прямо заявил, что и они хотели бы чем-то отличиться перед публикой. Центристы ощущают себя младшим братом, которого обделили старшие, а теперь каждый справляется самостоятельно.

Обиды и комплексы младшего брата проступают в заявлениях и других центристов. Например, есть мнение, что министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр внутренних дел Кристиан Яани делают свою работу прекрасно, а премьер-министр встревает в их работу и присваивает себе очки. Один из членов фракции Центристской партии жаловался, что партнер по коалиции постоянно перетягивает одеяло на себя. Еще один центрист выразился обескураживающе метафорично: якобы реформисты ведут себя, как наглый друг на танцах, который приглашает всех самых красивых девушек и оставляет другим кавалерам менее привлекательные варианты.

Отношения внутри правительства колебались вплоть до минувшей недели в более или менее умеренной амплитуде, несмотря на обоюдные колкости и различные фигуры речи для описания ситуации в ту или иную пользу. Центристы явно воспринимают свое пребывание в правительстве как нечто само собой разумеющееся и немного забывают о том, что несмолкающий громкий топот может привести к разрушению коалиции.

Неожиданные требования повальной компенсации роста цен на энергию, отмены коронавирусных ограничений в кратчайшие сроки или внесения в дополнительный бюджет средств для закупки ракет противовоздушной обороны среднего радиуса действия, все еще не развалили правительство. Однако самонадеянная инициатива центристов повысить семейные и детские пособия, для чего были собраны подписи депутатов от оппозиции, была воспринята Партией реформ как «игра с кнопкой». Это было уже слишком.

По итогам недели правительство устояло, но события продолжают развиваться не лучшим образом. Ведь центристский законопроект может еще долго играть роль занозы в правительственной заднице и причинять большой дискомфорт.

Если ее оттуда не вынуть, иными словами, если центристы сами не отзовут свой законопроект или не позволят реформистам его отклонить, то заноза быстро начнет гноиться. Что в итоге и прикончит нынешнее правительство.

Игра нервов продолжается. У Партии реформ тоже есть своя «ядерная кнопка». Сделав ставку на внеочередные выборы, они могут крупно выиграть, а центристы – так же сильно проиграть. Однако следует задуматься, что хуже – потеря лица одним из лидеров партий или потеря лица страны на глобальной арене.