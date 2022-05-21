Премьер-министр Кая Каллас, признанная на международной арене новой «железной леди», руководит Партией реформ, которая всегда была неудобным партнером для других партий. Это испытали на себе практически все, кто состоял в прошлом с реформистами в правительственной коалиции, пишет журналист Postimees Аймар Алтосаар.
Комментарий ⟩ Центристы плачут, реформисты слезам не верят
Центристская партия уже несколько месяцев болезненно переживает падение своего рейтинга и продолжающееся распыление электората. На фоне этого планомерный рост поддержки коалиционного партнера – Партии реформ – действует на центристов, как соль на рану.
Лидер Центристской партии Юри Ратас вынужден наблюдать со стороны, как не он, а Кая Каллас сияет на экранах ведущих мировых телеканалов. У Каллас получилось стать одним из важнейших представителей стран Центральной и Восточной Европы в глобальном мире, благодаря твердой позиции и реалистичным прогнозам относительно продолжающейся российской агрессии в Украине.
Обеспокоенные рейтингом центристы подсчитывают цифры и переживают, что война положительно сказывается на поддержке реформистов, а им практически ничего не перепадает. Председатель парламентской фракции прямо заявил, что и они хотели бы чем-то отличиться перед публикой. Центристы ощущают себя младшим братом, которого обделили старшие, а теперь каждый справляется самостоятельно.
Обиды и комплексы младшего брата проступают в заявлениях и других центристов. Например, есть мнение, что министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс и министр внутренних дел Кристиан Яани делают свою работу прекрасно, а премьер-министр встревает в их работу и присваивает себе очки. Один из членов фракции Центристской партии жаловался, что партнер по коалиции постоянно перетягивает одеяло на себя. Еще один центрист выразился обескураживающе метафорично: якобы реформисты ведут себя, как наглый друг на танцах, который приглашает всех самых красивых девушек и оставляет другим кавалерам менее привлекательные варианты.
Отношения внутри правительства колебались вплоть до минувшей недели в более или менее умеренной амплитуде, несмотря на обоюдные колкости и различные фигуры речи для описания ситуации в ту или иную пользу. Центристы явно воспринимают свое пребывание в правительстве как нечто само собой разумеющееся и немного забывают о том, что несмолкающий громкий топот может привести к разрушению коалиции.
Неожиданные требования повальной компенсации роста цен на энергию, отмены коронавирусных ограничений в кратчайшие сроки или внесения в дополнительный бюджет средств для закупки ракет противовоздушной обороны среднего радиуса действия, все еще не развалили правительство. Однако самонадеянная инициатива центристов повысить семейные и детские пособия, для чего были собраны подписи депутатов от оппозиции, была воспринята Партией реформ как «игра с кнопкой». Это было уже слишком.
По итогам недели правительство устояло, но события продолжают развиваться не лучшим образом. Ведь центристский законопроект может еще долго играть роль занозы в правительственной заднице и причинять большой дискомфорт.
Если ее оттуда не вынуть, иными словами, если центристы сами не отзовут свой законопроект или не позволят реформистам его отклонить, то заноза быстро начнет гноиться. Что в итоге и прикончит нынешнее правительство.
Игра нервов продолжается. У Партии реформ тоже есть своя «ядерная кнопка». Сделав ставку на внеочередные выборы, они могут крупно выиграть, а центристы – так же сильно проиграть. Однако следует задуматься, что хуже – потеря лица одним из лидеров партий или потеря лица страны на глобальной арене.
Действующее правительство проделало большую работу по выстраиванию международной репутации Эстонии, и это укрепляет нашу безопасность. У Партии реформ больше опций для выбора. На этот раз стоит отнестись серьезно к слезам коалиционного партнера и сделать больше для семейного и детского сектора. Ведь инфляция и правда поражает воображение.